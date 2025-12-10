Los estudiantes de secundaria de Gran Canaria son testigos de la experiencia de diferentes periodistas por el Día Internacional de los Derechos Humanos

Los estudiantes de secundaria de cuatro centros de Las Palmas de Gran Canaria son testigos de la labor que realizan diferentes periodistas con el proyecto «Voces de Mujer». La ONG Paz en Construcción ha organizado unas jornadas para visibilizar la labor de los comunicadores en zonas de guerra, crisis humanitaria y migraciones.

Informa: RTVC.

En el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos, los periodistas han contado sus experiencias en diferentes partes del mundo.

Los estudiantes de cuatro centros de secundaria de Las Palmas de Gran Canaria participan en el proyecto «Voces de Mujer».

Según la ONG, los periodistas «son voces que ayudan a pensar, a cuestionar y a reconocer la dignidad humana allí donde parece desaparecer».

‘Enredados Con Los Derechos Humanos’

Aurora Moreno Coma, María Álvarez De Eulate Villalón, Ana Garralda Torres, Carmen Julia Hernández Mederos, Alexandra Socorro Alonso y Dánae Pérez Perdomo. Profesionales de la información que han descrito como ha sido su experiencia en el marco internacional.

Un trabajo que les ha permitido conocer el sufrimiento de la población en un determinado conflicto bélico. A los alumnos, la labor que desarrollan organismos internacionales y los comunicadores como divulgadores de lo pasa en el mundo.

Enmarcado dentro de la iniciativa educativa ‘Enredados Con Los Derechos Humanos’ ha sido promovido también por la viceconsejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, puso como ejemplo de vulneración de los derechos humanos, los migrantes que llegan a las costas canarias».