El Heidelberg y Volkswagen Canarias prolongan su alianza por dos temporadas, con la marca como patrocinador principal del primer equipo y apoyo a todas las secciones deportivas del club

Volkswagen pondrá su nombre al primer equipo del CD Heidelberg por dos años más / CD Heidelberg

El Club Deportivo Heidelberg y Volkswagen Canarias han ratificado la continuidad de su alianza para las dos próximas temporadas, con un acuerdo que permitirá a la marca automovilística ser el patrocinador principal y poner nombre al primer equipo de voleibol del club colegial.

El acuerdo entre ambas entidades fue refrendado en las instalaciones de Volkswagen Canarias en Las Palmas de Gran Canaria por la directora de la empresa Domingo Alonso, concesionaria de Volkswagen, Magüi Melián, y por el presidente del Heidelberg, Miguel Escuder.

Ambos dirigentes mostraron su «satisfacción» por renovar una vinculación que ha unido a ambas marcas durante más de una década, «reforzando así una relación que va más allá de un simple patrocinio deportivo, siendo una alianza basada en valores y objetivos comunes de promoción del deporte y el fomento de hábitos de vida saludable a través de la práctica deportiva», destaca la entidad en un comunicado.

Gracias a este acuerdo, todos los equipos de las secciones de fútbol, baloncesto, gimnasia rítmica y voleibol de base, así como el primer equipo en la Liga Iberdrola de voleibol lucirán el logo de Volkswagen, tanto en la camiseta oficial de partido como en la de entrenamiento en cada una de las categorías.

Igualmente, como parte de este acuerdo, Volkswagen entregará al primer equipo dos unidades de su modelo Taigo del que podrán disfrutar las jugadoras profesionales del club para sus desplazamientos a entrenamientos y partidos durante las dos próximas temporadas.