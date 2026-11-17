Los organizadores aseguran que no pueden garantizar las condiciones necesarias para celebrar la Vuelta Ciclista a Canarias en las fechas anunciadas, 14 y 17 de enero de 2027

XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria

Los organizadores de la nueva Vuelta Ciclista a Canarias han decidido posponer su estreno a enero de 2028, tras reconocer que no pueden garantizar las condiciones necesarias para celebrarla en las fechas inicialmente anunciadas, del 14 al 17 de enero de 2027.

En un comunicado, los organizadores de la prueba alegan que, a pesar de las gestiones que han realizado con diversas instituciones y entidades implicadas en la logística y la seguridad en Tenerife y Gran Canaria, «los plazos disponibles no ofrecen todavía todas las garantías necesarias para asegurar la celebración óptima de una competición de estas características».

«Por responsabilidad y compromiso con las instituciones, los participantes, los equipos y la afición, hemos preferido tomar esta decisión y trasladar la prueba a enero de 2028«, añaden.

La Vuelta a Canarias estaba incluida en el calendario de la Unión Ciclista Internacional como primera prueba del calendario en España de 2027, con categoría 2.1.