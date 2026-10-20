El nuevo portal reúne las modalidades de voto, el calendario electoral y las instrucciones para los miembros de las mesas y el logo representa el hemiciclo

El Ministerio del Interior ha presentado este martes la página web oficial de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, un portal en el que la ciudadanía podrá consultar toda la información relacionada con el proceso electoral, desde las distintas modalidades de voto hasta el calendario y los requisitos para participar en los comicios.

El Ministerio del Interior lanza la web y el logo de las elecciones generales del 29N. REMITIDA / HANDOUT por MINISTERIO DEL INTERIOR

La web, disponible en 29neleccionesgenerales.es, ofrece contenidos en castellano, catalán, gallego, euskera, valenciano e inglés y está organizada en cuatro grandes apartados: Información general, Formaciones políticas, Información mesas y Accesibilidad.

Entre los servicios disponibles, los electores podrán consultar cómo ejercer su derecho al voto de manera presencial o por correo, así como los procedimientos establecidos para los españoles residentes en el extranjero, tanto de forma permanente como temporal.

El portal también recoge información sobre los horarios de apertura de los colegios electorales, la documentación necesaria para identificarse ante las mesas y las principales fechas del calendario electoral.

Información para los miembros de las mesas electorales

Uno de los apartados está dedicado específicamente a las personas designadas para formar parte de las mesas electorales. En él se explican las funciones que deberán desempeñar durante la jornada de votación, el procedimiento de nombramiento y los plazos de comunicación.

Asimismo, se detallan los motivos por los que se puede presentar una alegación para quedar exento de esta obligación y los plazos establecidos para hacerlo. Por su parte, la sección destinada a las formaciones políticas incluye los requisitos y fechas límite para la presentación de candidaturas.

El Ministerio del Interior ha incorporado también un apartado de accesibilidad dirigido a las personas con discapacidad, con información sobre las medidas y ayudas disponibles para garantizar que puedan ejercer su derecho al voto de forma libre, consciente y voluntaria, así como participar en las mesas electorales cuando sean designadas.

Junto a la nueva página web, el departamento ha presentado también la imagen oficial de las elecciones generales de 2026, un logotipo protagonizado por la fecha 29N y una representación gráfica de un hemiciclo que remite al Congreso de los Diputados.

Canarias elegirá 15 diputados y 11 senadores

Las elecciones generales del 29 de noviembre fueron convocadas mediante el real decreto de disolución del Congreso y del Senado, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 6 de octubre.

En estos comicios se elegirán los 350 diputados que integrarán el Congreso, distribuidos entre las distintas circunscripciones electorales en función de su población.

En el caso de Canarias, la provincia de Las Palmas elegirá ocho diputados y la de Santa Cruz de Tenerife, siete, por lo que el Archipiélago contará con un total de 15 representantes en la Cámara Baja.

Para el Senado, los ciudadanos elegirán directamente a 209 representantes en el conjunto del país, de los que 11 corresponderán a Canarias. Gran Canaria y Tenerife elegirán tres senadores cada una, mientras que Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro contarán con un senador por isla.

La campaña electoral comenzará el 13 de noviembre

El calendario establecido para las elecciones generales contempla una campaña electoral de quince días, que comenzará a las 00:00 horas del viernes 13 de noviembre y concluirá a las 24:00 horas del viernes 27.

El sábado 28 de noviembre se celebrará la jornada de reflexión y el domingo 29 los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado.

Las nuevas Cortes Generales deberán constituirse el próximo 23 de diciembre, según establece el real decreto de convocatoria electoral.