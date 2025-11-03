Yeray Lemes, acompañado por Aitor Cambeiro, firma su tercer triunfo de la temporada en la penúltima cita del Campeonato bp de Las Palmas de Rallies de Asfalto

Imagen de Yeray Lemes y Aitor Cambeiro

Yeray Lemes ha festejado su condición de virtual campeón de Las Palmas de Rallies de Asfalto con una victoria, la tercera de la temporada, en el 52º Rallye de Maspalomas. El lanzaroteño, acompañado por Aitor Cambeiro, subió a lo más alto del podio en la penúltima prueba del campeonato patrocinado por bp tras las órdenes de equipo impuestas a Alexey Lukyanuk y Yury Kulikov, que fueron los que más scratch lograron durante el fin de semana.

El triunfo, unido al botín que obtuvo con su segundo mejor tiempo en el TC Plus, dispara la ventaja del conejero al frente de la clasificación de pilotos hasta los 91 puntos. Los más rápidos en la cronometrada de bonificación fueron Luis Monzón y José Carlos Déniz. Los satauteños, que partieron a la última especial a 2.7″ del liderato, abandonaron por una salida de carretera cuando les faltaban unas pocas curvas para cruzar la pancarta de meta.

Segundo puesto de Yoday Betancort

Otro joven deportista procedente de la isla de Lanzarote, Yoday Betancort, ha conseguido consolidar su segundo puesto en la tabla. El del Peugeot 208 Rally4, copilotado por Pedro Viera, concluyó la cita organizada por la Escudería Maspalomas en una valiosa octava posición. A ese resultado añadió un contundente doblete en el Trofeo de Promoción y el Volante FALP, dos apartados que pasa a encabezar antes del definitivo ‘Isla de Gran Canaria’.

Por lo que respecta a los navegantes, el mencionado Aitor Cambeiro también se proclama campeón virtual. Los 161 puntos que refleja en su casillero son una cantidad imposible de alcanzar para sus inmediatos perseguidores, Gabriel Espino y Tecorice Hernández. El grancanario y el tinerfeño, eso sí, lucharán por la medalla de plata en la última prueba de la campaña. La diferencia entre ellos es de apenas 18 puntos cuando todavía hay 38 en juego.

José Juan Díaz-Rosmen Díaz sigue dominando

En el Campeonato Provincial de Las Palmas de Regularidad, en la variante de Regularidad Sport, el dominio de José Juan Díaz-Rosmen Díaz se mantiene inalterable. Los de Artenara siguen contando sus participaciones por victorias a bordo del BMW 323 E21. Adrián Estévez y Tania Ramos (Toyota Starlet KP60) concluyeron en P2, acortando así la brecha que les aleja de Olegario Reyes y Alejandro Cabrera (BMW 323 E21) en la batalla por el subcampeonato.

En la modalidad de Regularidad, los honores se los adjudicaron Óscar Quintana y Juan Monzón. En su primera participación compartiendo habitáculo, los del Toyota Corolla GT Coupé superaron por 119.5 puntos a sus rivales directos en la pelea por el entorchado, Jorge Luján y Aythami Alvarado. Los del BMW 318 E21 permanecen al frente del certamen, pero por menos margen. El podio lo cerraron Iván Rivero y Demelza Díaz sobre un Seat Marbella.