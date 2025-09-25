El consejero de Transición Ecológica explica que en las horas de mayor afluencia solo se podrá estacionar utilizando guaguas lanzadera para evitar la masificación en el Parque Nacional.

Entrevista íntegra a Mariano Hernández Zapata en La Radio Canaria.

Este próximo lunes se debatirá el futuro Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, en el que se plantean nuevas medidas para ordenar la movilidad en este espacio natural. Se trata de un documento en el que el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias llevan trabajando más de año y medio.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha explicado esta mañana en De La Noche Al Día de La Radio Canaria que el plan contempla la posibilidad de seguir accediendo en coche al Parque, aunque con limitaciones en los aparcamientos durante las horas de mayor afluencia.

“Se podrá seguir entrando y hacer la travesía del Parque Nacional en vehículo. Hablamos de que no se podrá aparcar y ver esas situaciones comprometidas que se ven día sí y día también”, ha desvelado el consejero.

Según Zapata, con esta medida se busca evitar la masificación en un entorno que recibe cada año alrededor de cinco millones de visitantes.

Zapata adelanta que el PRUG del Teide permitirá el acceso en coche, pero con restricciones de aparcamiento / Foto: La Radio Canaria.

Guaguas lanzadera para aparcar

En su lugar, se habilitarán guaguas lanzadera para aquellas personas que quieran disfrutar del Parque con más calma y detenerse en distintos puntos del recorrido. El consejero ha definido esta medida como una solución “intermedia” para conjugar la protección del espacio con la experiencia de los visitantes.

El documento será debatido este lunes, 29 de septiembre, en el patronato del Parque Nacional del Teide.