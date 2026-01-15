El CV Emalsa Gran Canaria alcanzó este miércoles por primera vez en su historia los cuartos de final de la CEV Challenge Cup tras superar al OK Nebo Zaprešić croata

Triunfo del DV Emsalsa Gran Canaria, que hace historia al vencer al OK Nebo Zaprešić croata por 0-3 y colarse así por primera vez en los cuartos de final de la CEV Challenge Cup.

Aunque las locales no se lo pusieron fácil, las isleñas impusieron su mejor potencial en la recta final de cada parcial para sellar un triunfo histórico que le permite seguir su participación por Europa (23-25, 22-25 y 22-25).

Las grancanarias se medirán ahora con el Megabox Volley Vallefoglia italiano, que eliminó al Fatum Nyíregyháza húngaro en su cruce de octavos.

Comienzo reñido

Con el músculo aún frío, OK Nebo y Emalsa Gran Canaria intercambiaron golpes en unos primeros parciales muy igualados, con ambos conjuntos apretando desde la línea de servicio para intentar tomar ventaja, pero nadie lograba despegarse en un duelo sin tregua ni respiro (15-15 tras punto directo de saque de Brown).

Obligado a ganar 3-0 o 3-1 para forzar el set de oro, el cuadro local apretó los dientes en la recta final del primer acto, pero su esfuerzo se quedó a medias ante un Emalsa Gran Canaria que dio primero gracias al liderazgo en ataque de Malual (23-25).

Con el viento a favor y su primer set en el bolsillo, el cuadro grancanario se gustó en el inicio del segundo acto ante un OK Nebo incapaz de parar el vendaval isleño (0-6 de parcial).

Sin embargo, reaccionó rápido el cuadro local para evitar una sangría mayor de las isleñas e igualar los dígitos (9-11, tras parcial 7-2).

Triunfo por la vía rapida

A pesar de la mejoría local, el Emalsa Gran Canaria sacó brillo a su mejor versión para volver a despegarse y ganar también un segundo parcial por 22-25 que le daba la clasificación a los cuartos de final tras el 3-1 logrado en Gran Canaria.

Con el objetivo ya cumplido, el cuadro amarillo no aflojó en busca del triunfo por la vía rápida para no desgastar el músculo pensando en el próximo duelo de fin de semana en la Liga Iberdrola, y aunque el grupo croata se resistió tuvo que rendirse ante un Olímpico que volvió a ser más certero en el tramo final de otro parcial igualado (22-25).