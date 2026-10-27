La propuesta busca reforzar la financiación destinada a la bonificación del transporte de los residentes canarios, que cuentan con un descuento del 75% en sus desplazamientos aéreos y marítimos

Declaraciones: Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado una dotación adicional de 120 millones de euros para las subvenciones al transporte aéreo y marítimo de los residentes en Canarias, con el objetivo de cubrir el 75% del coste de los billetes.

«Un suplemento, una adición de 120 millones de euros en las partidas que hay para la subvención a los residentes que pueda cubrir el 75% de los billetes aéreos y marítimos para los canarios», ha señalado Torres al referirse a esta medida.

Aeropuerto Madrid Barajas. Imagen de recurso EFE

La propuesta busca reforzar la financiación destinada a la bonificación del transporte de los ciudadanos canarios, que cuentan con un descuento del 75% en sus desplazamientos aéreos y marítimos entre las islas y con la Península, conforme a las condiciones establecidas para estas ayudas.

La posible incorporación de estos 120 millones de euros supondría un refuerzo de las partidas destinadas a financiar las bonificaciones para los residentes del archipiélago.