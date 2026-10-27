El avión de la compañía Vueling ha aterrizado sin causar ninguna incidencia en la operativa del aeropuerto

Un avión de la compañía Vueling

Un avión de la compañía Vueling ha conseguido aterrizar este martes, 27 de octubre, en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, conocido también como Los Rodeos, después de reportar un problema técnico que obligó a activar el plan de emergencia.

El vuelo procedía de Barcelona y todos los ocupantes se encuentran en buen estado de salud. El aterrizaje del avión no ha causado ninguna incidencia en la operativa del aeropuerto, según las primeras informaciones ofrecidas por Aena.

Vueling ha indicado que su avión sufrió «una incidencia técnica sin mayor relevancia» y que la decisión de acometer un «aterrizaje preventivo» se tomó por precaución.

El aterrizaje tuvo lugar a las 10.08 horas, detallan fuentes de Aena, que indican que a pesar de la activación del plan de emergencia la operativa de Tenerife Norte no se vio afectada más allá de este vuelo.

La idea que maneja Vueling es que esta aeronave vuelva a operar hoy mismo.