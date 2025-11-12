29 nuevas viviendas públicas en El Rosario, Tenerife

El Consejo de Gobierno dio luz verde a la construcción de estas viviendas, lo que significa que en las últimas 3 semanas se ha posibilitado la creación de 193 viviendas para alquiler asequible en Tenerife

El Cabildo de Tenerife adjudicó este miércoles la construcción de 29 nuevas viviendas públicas en el municipio de El Rosario. Esto “se suman a la que ya hemos adjudicado en Güímar (30), San Miguel (90), Los Realejos (27) y Santiago del Teide (17)» explica el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso.

Afonso señaló que el Consejo de Gobierno insular dio luz verde a la adjudicación de este lote de viviendas que se integran en el convenio entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. En total, supone la construcción de 257 viviendas en diferentes municipios de Tenerife, de las que el Cabildo promociona directamente un total de 193. Cuentan con un presupuesto que roza los 45 millones de euros, tal y como recuerda la consejera de Vivienda, Sonia Hernández. También avanza que adjudicarán y ejecutarán «viviendas en El Sauzal y Granadilla, con proyectos que redactará el ICAVI”.

Visita de Lope Afonso y Sonia Hernández a El Rosario (archivo)

Contrato mixto

“Con esta adjudicación- apuntó Afonso- concluimos el contrato mixto para la construcción de viviendas para alquiler social, que es el más importante, por cuantía y objeto, de la historia de esta institución insular”.

Por su parte, la consejera de Vivienda detalla que “este último lote supone una inversión de 5.349.647,99 euros”. Concluye que así apuestan “por un modelo de colaboración con el Gobierno de Canarias, a través del Instituto de la Vivienda, y con los municipios de la isla, con el objetivo de mitigar la emergencia habitacional que afecta a Tenerife”.

Sobre este mismo aspecto indicó el vicepresidente Afonso que “durante este mandato, el Cabildo ha pasado de no tener competencias en Vivienda a convertirse en una de las herramientas disponibles para impulsar políticas útiles que permitan dar respuesta a las principales preocupaciones de los ciudadanos, en este caso, de las relacionadas con el acceso a la vivienda”.