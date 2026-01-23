El CV Guaguas se impuso al VK Lvi Praha por 3-2 en un partido de altísima intensidad que mantuvo en vilo al Gran Canaria Arena

El CV Guaguas vence al Praha en una noche épica / CV Guaguas

El conjunto amarillo se llevó la victoria contra el VK Lvi Praha por 3-2 en un complicado y largo duelo, cinco sets y 2 horas y 35 minutos de batalla en el Gran Canaria Arena. Un triunfo de carácter que mantiene vivo el sueño europeo y que tuvo en el bloqueo, la fe colectiva y un tie break memorable sus principales argumentos.

Un inicio arrollador y un guaguas dominante

Sergio Miguel Camarero apostó de salida por un sexteto valiente: Nico Bruno, Hélder Spencer, Osmany Juantorena, Walla Souza, Io De Amo y Martín Ramos. Y la puesta en escena no pudo ser mejor. Un puntazo de Walla Souza inauguró el marcador y marcó territorio.

El bloqueo amarillo fue un muro infranqueable, con un Hélder Spencer imperial, mientras Nico Bruno castigaba desde segunda línea con inteligencia. Con el ritmo totalmente controlado (21-13) y Osmany estrenándose por el centro con un remate imparable, el primer set cayó con claridad: 25-16.

Hélder Spencer disputa el balón en la red. Fuente: CV Guaguas

Reacción checa y golpe de realidad

La segunda manga cambió por completo el guion. El Praha ajustó líneas, subió el nivel ofensivo y comenzó a incomodar al Guaguas. Tras la reacción del equipo checo, el 6-9 obligó a Camarero a parar el partido. Cada punto empezó a costar una barbaridad.

Lucas Conde tomó el mando de los visitantes y el conjunto checo mostró su mejor versión. Un error de recepción de Osmany cerró el set (21-25). Europa en estado puro.

Ventaja recuperada

El Guaguas recuperó la ventaja en el tercer set con oficio y paciencia (25-21), tras un arranque prometedor que el Praha logró equilibrar. La cuarta manga fue una batalla sin concesiones, con momentos de gran tensión y protagonismo del líbero checo Milan Moník, que sostuvo a los suyos hasta forzar el tie break (19-25).

En el quinto y definitivo set, los amarillos salieron lanzados. La entrada de Tomas Rousseaux dio aire y potencia, el público empujó como nunca y un puntazo de Nico Bruno con 9-7 encarriló el triunfo. El 15-11 final desató la euforia en Siete Palmas y mantuvo vivo el sueño europeo.

Protagonistas de una noche épica

Walla Souza con el trofeo de MVP del partido / CV Guaguas

Walla Souza fue elegido MVP del partido tras firmar 28 puntos, liderando la ofensiva amarilla. Con esta victoria el CV Guaguas puede seguir soñando con el pase a la siguiente ronda europea.