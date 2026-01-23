El CV Guaguas se impuso al VK Lvi Praha por 3-2 en un partido de altísima intensidad que mantuvo en vilo al Gran Canaria Arena
El conjunto amarillo se llevó la victoria contra el VK Lvi Praha por 3-2 en un complicado y largo duelo, cinco sets y 2 horas y 35 minutos de batalla en el Gran Canaria Arena. Un triunfo de carácter que mantiene vivo el sueño europeo y que tuvo en el bloqueo, la fe colectiva y un tie break memorable sus principales argumentos.
Un inicio arrollador y un guaguas dominante
Sergio Miguel Camarero apostó de salida por un sexteto valiente: Nico Bruno, Hélder Spencer, Osmany Juantorena, Walla Souza, Io De Amo y Martín Ramos. Y la puesta en escena no pudo ser mejor. Un puntazo de Walla Souza inauguró el marcador y marcó territorio.
El bloqueo amarillo fue un muro infranqueable, con un Hélder Spencer imperial, mientras Nico Bruno castigaba desde segunda línea con inteligencia. Con el ritmo totalmente controlado (21-13) y Osmany estrenándose por el centro con un remate imparable, el primer set cayó con claridad: 25-16.
Reacción checa y golpe de realidad
La segunda manga cambió por completo el guion. El Praha ajustó líneas, subió el nivel ofensivo y comenzó a incomodar al Guaguas. Tras la reacción del equipo checo, el 6-9 obligó a Camarero a parar el partido. Cada punto empezó a costar una barbaridad.
Lucas Conde tomó el mando de los visitantes y el conjunto checo mostró su mejor versión. Un error de recepción de Osmany cerró el set (21-25). Europa en estado puro.
Ventaja recuperada
El Guaguas recuperó la ventaja en el tercer set con oficio y paciencia (25-21), tras un arranque prometedor que el Praha logró equilibrar. La cuarta manga fue una batalla sin concesiones, con momentos de gran tensión y protagonismo del líbero checo Milan Moník, que sostuvo a los suyos hasta forzar el tie break (19-25).
En el quinto y definitivo set, los amarillos salieron lanzados. La entrada de Tomas Rousseaux dio aire y potencia, el público empujó como nunca y un puntazo de Nico Bruno con 9-7 encarriló el triunfo. El 15-11 final desató la euforia en Siete Palmas y mantuvo vivo el sueño europeo.
Protagonistas de una noche épica
Walla Souza fue elegido MVP del partido tras firmar 28 puntos, liderando la ofensiva amarilla. Con esta victoria el CV Guaguas puede seguir soñando con el pase a la siguiente ronda europea.