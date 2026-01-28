Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA tienen previstas 30 protestas para este jueves en diferentes puntos del país
Las organizaciones realizarán unas 30 protestas este jueves en diferentes ciudades del país, también en Canarias, en defensa del campo y en contra de los acuerdos comerciales y de los recortes de la PAC
El acto reivindicativo previsto en Madrid ha sido desconvocado por la climatología adversa
Tractoradas en las capitales de Canarias
En Canarias las tractoradas convocadas son en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. También se han convocado en Santiago de Compostela, Bilbao, Vitoria, Pamplona y varios puntos de Asturias y Cantabria.
Además, saldrán a la calle productores en las nueve provincias de Castilla y León, en las ocho de Andalucía y también en la capital de Castilla-La Mancha. En el Levante, habrá protestas en Murcia, Alicante y Valencia, unos actos que también tendrán su reflejo en Mallorca, Baleares.
Reunión entre las organizadoras y la Comunidad de Madrid
No obstante, las entidades organizadoras serán recibidas por las autoridades del gobierno de la Comunidad de Madrid en la sede de Presidencia a las 12.00 horas para hacer entrega de una tabla de reivindicaciones autonómicas.
A mediodía también se prevé que las organizaciones convocantes informen del seguimiento de esta jornada de protestas del campo español.