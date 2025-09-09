ES NOTICIA

Más de 3.000 agricultores se acogen a la segunda ayuda por sequía de Canarias

Redacción RTVC
La ayuda concedida es mayor a los 4 millones de euros

La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias concedió este martes 4.037.244,70 euros a 3.160 agricultores y agricultoras en el marco de la segunda ayuda extraordinaria destinada a compensar las pérdidas sufridas como consecuencia de la sequía.

Esta medida, financiada a través de fondos propios del Ejecutivo regional, se dirige a compensar los efectos derivados de la escasez de precipitaciones a lo largo de la campaña 2024 en explotaciones de cultivos estratégicos como la papa, el viñedo, la batata, el olivar, los forrajeros y los frutales templados.

La primera adjudicación de esta ayuda, concedida en 2024 para las pérdidas sufridas por la sequía del año anterior, supuso el abono de 3.872.506,14 euros a los que se acogieron en torno a 1.500 beneficiarios, lo que suma un cuantía total de 7,9 millones de euros para las pérdidas sufridas en las dos últimas campañas.

«Esta ayuda supone un soporte necesario, directo e inmediato para el sector que se complementa con otras medidas de calado dirigidas a incrementar los recursos hídricos», aseguró Narvay Quintero, consejero del área, durante la sesión parlamentaria de este martes.

