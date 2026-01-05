310 migrantes han llegado en patera a Canarias en los primeros cinco días de 2026

La primera patera que se registró llegó el 1 de enero a La Restringa, El Hierro

Al menos 401 migrantes han llegado en patera a España en los primeros cinco días del año 2026, 310 de ellos a la isla de El Hierro y Tenerife en dos embarcaciones (Canarias) y el resto, casi un centenar, a las islas de Cabrera y Formentera (Baleares), según un recuento realizado por Europa Press.

310 migrantes han llegado en patera en los primeros cinco días de 2026 a Canarias. Archivo Europa Press.

En concreto, el día 1 de enero, un cayuco con un total de 144 personas subsaharianas a bordo arribó a La Restinga (El Hierro), convirtiéndose en la primera patera que ha registrado Salvamento Marítimo en este 2026.

Igualmente, en la mañana del sábado arribó a Tenerife un cayuco 166 personas a bordo y una más fallecida.

Llegadas a Baleares

Por otro lado, a 91 personas migrantes las rescataron tras llegar a las Islas Baleares a bordo de cinco pateras en estos primeros días del año.

En concreto, el viernes 2 de enero, a las 16:35 horas, las interceptaron un total de 16 migrantes al sur de Formentera a bordo de la que ha sido la primera patera llegada a Baleares este 2026. Ese mismo día, a las 23:38 horas, rescataron otras 26 personas de origen subsahariano, en línea de costa al noroeste de Cabrera, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

Más tarde, ya a las 02:40 horas del sábado 3 de enero, se rescató a 13 personas de origen magrebí, a media milla del faro de la mola, al sur de Formentera; y a las 07.50 horas de ese mismo día, a otras 20 migrantes, al sur de la isla.

Además, este domingo a las 02:28 horas se interceptó, a 60 millas al sur de Formentera, otra patera a bordo de la cual viajaban un total de 16 personas de origen magrebí.