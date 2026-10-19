4.000 euros por perturbar el orden en una guagua de Lanzarote

Los incidentes tuvieron lugar en la línea 3 que une Costa Teguise con Puerto del Carmen y supusieron una perturbación grave del servicio de guagua

El Área de Transportes del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha tramitado dos expedientes sancionadores contra dos viajeros por incumplir el Reglamento de las Personas Usuarias del Transporte Regular Interurbano de Viajeros de la isla. Las conductas, tipificadas como muy graves, se registraron en la línea 3 que une las localidades de Costa Teguise y Puerto del Carmen y constituyeron una vulneración de las normas que regulan el uso de este servicio público y cuya sanción económica asciende a 4.000 euros en cada caso, además de la retirada temporal del título personal de viaje.

El Cabildo de Lanzarote sanciona con 4.000 euros a dos viajeros por incumplir el Reglamento de Transporte Regular Interurbano

El consejero de Transportes, Miguel Ángel Jiménez, ha subrayado que “el transporte público es un servicio esencial que debe prestarse en condiciones de seguridad, tranquilidad y respeto para todas las personas. No podemos permitir que comportamientos incívicos alteren el funcionamiento de las guaguas o generen situaciones de inseguridad para los viajeros y los profesionales que trabajan cada día para garantizar este servicio”.

Jiménez ha señalado que “utilizar el transporte público implica asumir unas normas básicas de convivencia. La inmensa mayoría de la ciudadanía hace un uso responsable de las guaguas, y nuestra obligación es proteger ese comportamiento cívico y actuar ante aquellas conductas que vulneran las reglas y perjudican al conjunto de las personas usuarias”.

Normas del reglamento

El Cabildo recuerda que Lanzarote cuenta con un Reglamento de las Personas Usuarias del Transporte Regular Interurbano de Viajeros que establece los derechos y las obligaciones de quienes utilizan este servicio público, con el objetivo de garantizar una prestación adecuada, segura, accesible y respetuosa.

Entre las obligaciones recogidas en la normativa figura mantener en todo momento un comportamiento correcto, respetuoso e igualitario; hacer un uso adecuado de los vehículos, evitando su deterioro o suciedad; respetar los asientos reservados para personas con discapacidad o movilidad reducida, y atender las indicaciones del personal del servicio.

Asimismo, las personas viajeras deben aceptar el criterio del conductor cuando se produzcan discrepancias relacionadas con el funcionamiento del transporte, de acuerdo con lo establecido en el reglamento, y evitar cualquier actuación que pueda perturbar el servicio, comprometer la seguridad o perjudicar al resto de usuarios.

La normativa también prohíbe expresamente fumar o vapear en el interior de las guaguas; comer o beber, excepto agua; hablar con el conductor mientras el vehículo está en marcha; acceder al servicio con patines o patinetas, así como hacerlo en ropa de baño. Estas disposiciones buscan preservar las condiciones de seguridad, higiene y comodidad durante los trayectos, así como garantizar que todas las personas puedan utilizar el transporte público en un entorno adecuado y respetuoso.

El consejero ha insistido en que “las normas no son un mero trámite administrativo, sino una herramienta para proteger a quienes utilizan las guaguas y a los trabajadores que hacen posible este servicio. Desde el Cabildo seguiremos velando por el cumplimiento del reglamento y aplicando las medidas previstas ante las conductas que lo vulneren. Queremos un transporte público seguro, accesible y de calidad, y eso requiere tanto la responsabilidad de la Administración como la colaboración de todas las personas usuarias”, ha concluido Miguel Ángel Jiménez.