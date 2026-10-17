El Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Las Palmas procedió a movilizar sus recursos por aire para localizar al cayuco

Un helicóptero Helimer 211 y la Salvamar Al Nair de Salvamento Marítimo ya han localizado la embarcación irregular que se buscaba desde el mediodía de este sábado. El cayuco, con 41 personas migrantes a bordo, todos ellos hombres de origen magrebí, fueron avistados navegando a 26 millas al noreste de la costa de Arrecife.

Así lo ha confirmado el organismo estatal a Europa Press, que avanza que los migrantes se encuentran en buen estado de salud. Además, una vez localizados, la Salvamar Al Nair ha procedido a remolcar la embarcación de madera. Así como a trasladarlos al puerto de Arrecife.

Centro Coordinador

La alerta fue dada a través de un aviso telefónico a lo largo de la mañana de este sábado. Por tanto, el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Las Palmas procedió a movilizar sus recursos por aire. Así como por mar con los que finalmente pudo localizar la embarcación.