Asociaciones vecinales reclaman limpieza, seguridad y soluciones a la burocracia municipal

Un total de 40 asociaciones y plataformas vecinales han denunciado la “decadencia” de Las Palmas de Gran Canaria y firmado el manifiesto “Las Palmas de Gran Canaria, Unidos por una Ciudad Digna”. Los colectivos denuncian falta de limpieza, inseguridad y trabas administrativas en el Ayuntamiento.

RTVC

Las organizaciones aseguran que la ciudad sufre un grave problema de limpieza. Apuntan además que existen 90 contratos de servicios municipales caducados, lo que dificulta el funcionamiento de áreas básicas.

Los vecinos exigen reforzar la plantilla de la Policía Local para combatir actos incívicos y mejorar la seguridad. Aseguran que la falta de agentes incrementa la sensación de inseguridad en los barrios.

El manifiesto también critica el estado del saneamiento y las molestias provocadas por las obras de la MetroGuagua. Califican el proyecto de “interminable” y piden plazos claros para su finalización.