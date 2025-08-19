Este martes se abrirá el periodo de inscripciones para la edición que se celebra los días 19 y 20 de septiembre, un plazo que expirará el miércoles 10 de septiembre a las 14.00 horas

El 50 Rallye La Palma Isla Bonita-Trofeo CICAR pisa el acelerador. En una edición en la que ha solicitado preinspección para el Campeonato de España de Rallyes (CERA), la prueba que organiza la Escudería La Palma Isla Bonita se celebrará los días 19 y 20 de septiembre.

Imagen del cártel de presentación del 50 rallye La Palma.

Este martes, a las 15:00 h, se abrirá el periodo de inscripciones, un plazo que expirará el miércoles 10 de septiembre a las 14:00 h. La web oficial, www.escuderialapalmaislabonita.es, ya cuenta con todos los documentos de interés para participantes, medios de comunicación y aficionados.

Del mismo modo, el portal del proveedor de tiempos on-line, www.vmrm.net, también ha habilitado un espacio para el 50 Rallye La Palma Isla Bonita-Trofeo CICAR.

Los participantes y los aficionados de los rallyes disfrutarán de un menú a la altura de la edición número 50 de esta prueba. Primero, con un viernes 19 de septiembre que contará con un shakedown programado en el tramo de Martín Luis, en Puntallana entre las 12:00 h y las 13:30 h, tomando el testigo, posteriormente, la ceremonia de salida desde la capital, Santa Cruz de La Palma, a las 21:00 h.

Menú más que atractivo

A continuación, se celebrarán las tres primeras especiales: ‘La magia de Las Breñas a San Isidro’ (13,71 km a las 21:55 h), ‘Los Llanos de Aridane-La Palma Viva’ (3,27 km a las 22:50 h) y ‘De Teneguía a Fuencaliente’ (9,14 km a las 0:05 h).

La última etapa estará formada por un exigente y espectacular itinerario que contempla los recorridos de ‘Breña Alta Calcina’ (6,16 km a las 10:10 h, 13:25 h y 16:40 h), ‘Breña Baja Mágica a Villa de Mazo’ (13,73 km a las 10:35 h, 13:50 h y 17:05 h), ‘Fuencaliente de La Palma’ (8,87 km a las 11:20 h y 14:35 h) y una última súper especial que responde al nombre de ‘Santa Cruz de La Palma es capital’ (2,21 km a las 18:10 h) que pondrá el punto y final a esta edición número 50.

De este modo, los participantes encararán, los días 19 y 20 de septiembre, un itinerario de 12 pruebas especiales, 7 de ellas diferentes, y un total de 105,74 km de recorrido cronometrado.

Esta edición cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y su Consejería de Deportes, los ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja, Villa de Mazo, Los Llanos de Aridane, Fuencaliente y Puntallana, además de Orvecame, CICAR, Hotel H10 Taburiente Playa, Mojos Sicilia, Pontu. Zapatos, La Bodeguita del Medio, Bululú Fusión, Pastelería Zulay, Constructora 2 Tumbos, Fred. Olsen Express, Nolasco y Grupo Tomás Barreto.