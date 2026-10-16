La ampliación presupuestaria, publicada esta semana en el Boletín Oficial de Canarias, ha incrementado en 1.507.709 euros la dotación para las ayudas en vivienda

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Pino de León, amplía el crédito de las ayudas a la adquisición de vivienda en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2026, alcanzando las 529 personas jóvenes beneficiadas, con un importe total de 4.507.709 euros.

La ampliación presupuestaria, publicada esta semana en el Boletín Oficial de Canarias, ha incrementado en 1.507.709 euros la dotación de la convocatoria, que pasa de 3.000.000 a 4.507.709 euros. Este incremento permite pasar de 370 a 529 beneficiarios, atendiendo así todas las solicitudes que cumplían los requisitos establecidos, de acuerdo con las condiciones de la convocatoria y hasta el límite del crédito disponible. Con esta resolución, la convocatoria agota la totalidad de los fondos.

La directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, ha señalado que “este incremento de la dotación económica nos permite reforzar los recursos destinados a facilitar el acceso de los jóvenes canarios a una vivienda en propiedad y que puedan tener una oportunidad de llevar a cabo su proyecto de vida en nuestras islas”.

Residencia habitual

La convocatoria de ayudas, abierta en abril de 2026 y ya finalizada, estaba dirigida a jóvenes de hasta 35 años que hayan adquirido una vivienda ya construida y destinada a su residencia habitual, mediante escritura pública formalizada dentro del periodo establecido. La vivienda debía ubicarse en cualquier municipio de Canarias y respetar los límites de precio fijados, excluidos impuestos y gastos asociados.

Además, se incorporó una novedad significativa al ampliar los límites máximos del precio de las viviendas que podían acogerse a estas ayudas, fijándolos en 170.000 euros en las islas capitalinas y en 200.000 euros en las no capitalinas o para familias numerosas.

Esta modificación realizada en esta legislatura, ha permitido ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda en propiedad para la población joven. La subvención máxima, sin contar los gastos y tributos inherentes a la adquisición, asciende a 11.000 euros por persona beneficiaria.