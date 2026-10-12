Las calificaciones definitivas alcanzan las 11.270 unidades de vivienda protegida y las destinadas al alquiler asequible superan por primera vez a las de compra

La vivienda protegida crece un 96% en España durante el primer semestre. Europa Press

El número de viviendas protegidas que obtuvieron la calificación definitiva en España aumentó un 96% durante el primer semestre de 2026, hasta alcanzar las 11.270 unidades, según la estadística del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Solo entre abril y junio se calificaron 6.129 viviendas, un 123,1% más que en el mismo periodo de 2025.

El Ministerio estima que, si se mantiene esta tendencia durante la segunda mitad del año, 2026 podría registrar el mayor volumen de vivienda protegida desde 2012, con más de 25.000 unidades.

Cataluña concentró el mayor número de calificaciones definitivas entre enero y junio, con 5.308 viviendas, un 372,7% más que un año antes, seguida de la Comunidad de Madrid, con 3.006 unidades y un incremento del 46,7%.

Alquiler asequible superó a la propiedad

A continuación se situaron Andalucía, con 697 viviendas, un 27,1% menos, y el País Vasco, con 693, un 58,9% más. Además, el inicio de nuevas viviendas protegidas creció un 108% en el conjunto del país durante los seis primeros meses del año.

Por primera vez, las viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible superaron a las orientadas a la propiedad, mientras que las primeras se triplicaron, según el Ministerio. En cuanto a la vivienda libre, se inició la construcción de 67.564 unidades en el primer semestre, un 10,5% más que en 2025, y se terminaron 40.136, un 0,8% más.

Al cierre de junio había al menos 244.362 viviendas libres en construcción, un 10,4% más que un año antes. El departamento vincula el impulso de la vivienda protegida a los fondos del Plan de Recuperación y prevé darle continuidad con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros.