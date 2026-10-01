El 53 Rally de Maspalomas ha abierto este jueves las inscripciones de participación, que se podrán realizar hasta el día del cierre fijado para el 21 de octubre

El 53 Rally de Maspalomas ha abierto las inscripciones. La prueba se disputará los días 30 y 31 de octubre sobre un itinerario compuesto por nueve tramos cronometrados, tres diferentes, en formato 3×3 y casi 98 kilómetros en velocidad, en una prueba que será la penúltima cita del Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto (CCRA) e igualmente puntuable también para el Campeonato BP de Las Palmas 2026.

Las inscripciones para el 53 Rally de Maspalomas ya están abiertas / Archivo

Tramos del rally Maspalomas

Los tramos elegidos son los de «Era del Cardón-Agüimes» (8,62 km), «La Pasadilla-La Cumbre» (13,55 km) y Ayacata-San Bartolomé de Tirajana (10,30 km), todos a disputar en la jornada del sábado entre las 7:45 horas y las 18:45 horas, con final en el Faro de Maspalomas para la entrega de trofeos y los Premios Gobierno de Canarias.

La jornada del viernes se reserva para las verificaciones de los coches de 14:00 a 19:00 horas en Expomeloneras, mientras que la ceremonia de salida tendrá lugar en el Faro de Maspalomas a partir de las 20:00 horas.

La Escudería Maspalomas «espera convocar una lista de inscritos importante con el reclamo de un itinerario atractivo y contenido», sin perder la esencia tradicional de los Maspalomas con tramos localizados en la mitad sur de la isla de Gran Canaria.

«Los pilotos van a encontrar unos firmes de asfalto en muy buen estado, un equilibrio exquisito entre subidas, bajadas y zonas planas, sin olvidarnos de uno de los grandes atractivos, como es siempre el legendario Faro de Maspalomas como punto de salida y meta del histórico rallye para todos los equipos que finalicen este legendario rally grancanario», ha resaltado la Escudería Maspalomas en un comunicado.

Se podrán realizar en www.rallyedemaspalomas.com y www.vmrm.net , donde ya está publicada también toda la información respecto a la prueba.