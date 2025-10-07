7 de octubre, día grande de las fiestas de Puerto del Rosario

Este 7 de octubre se celebra el día más importante de las fiestas de Puerto del Rosario, que aún tienen programación hasta el 11 de octubre. Aquí tienes todos los detalles para que no te pierdas nada

Puerto del Rosario vive sus Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Rosario 2025 con un calendario que combina actos religiosos, deporte, cultura y música. El pregón corrió a cargo del colectivo MERACAS y el día grande será este 7 de octubre, con diana floreada, función solemne y procesión. El fin de fiestas enlaza con la romería y actos en Puerto Lajas. A continuación, el programa día a día.

Procesión de la Venerada Virgen por Puerto del Rosario

Martes 7 de octubre — Día grande

05:00 — Diana Floreada con Banda de Agaete, papagüevos y chocolatada (recorrido por calles de Puerto).

con Banda de Agaete, papagüevos y chocolatada (recorrido por calles de Puerto). 12:00 — Función solemne y procesión en honor a Ntra. Sra. del Rosario. Parroquia .

en honor a Ntra. Sra. del Rosario. . 14:00 — Brindis popular con la Banda de Agaete. Lateral de la Iglesia .

con la Banda de Agaete. . 20:00 — “Risas en Puerto” con Omayra Cazorla y Daniel Calero. Recinto Ferial.

Miércoles 8 de octubre

18:30 — Rosario y eucaristía por los difuntos de la parroquia.

Sábado 11 de octubre