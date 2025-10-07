7 de octubre, día grande de las fiestas de Puerto del Rosario

Este 7 de octubre se celebra el día más importante de las fiestas de Puerto del Rosario, que aún tienen programación hasta el 11 de octubre. Aquí tienes todos los detalles para que no te pierdas nada
Puerto del Rosario vive sus Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Rosario 2025 con un calendario que combina actos religiosos, deporte, cultura y música. El pregón corrió a cargo del colectivo MERACAS y el día grande será este 7 de octubre, con diana floreada, función solemne y procesión. El fin de fiestas enlaza con la romería y actos en Puerto Lajas. A continuación, el programa día a día.
Martes 7 de octubre — Día grande
- 05:00 — Diana Floreada con Banda de Agaete, papagüevos y chocolatada (recorrido por calles de Puerto).
- 12:00 — Función solemne y procesión en honor a Ntra. Sra. del Rosario. Parroquia.
- 14:00 — Brindis popular con la Banda de Agaete. Lateral de la Iglesia.
- 20:00 — “Risas en Puerto” con Omayra Cazorla y Daniel Calero. Recinto Ferial.
Miércoles 8 de octubre
- 18:30 — Rosario y eucaristía por los difuntos de la parroquia.
Sábado 11 de octubre
- 13:00 — II Slalom El Matorral. Plaza El Matorral.
- Fin de fiestas y anuncio: “…de romería a Puerto Lajas”.