León XIV se trasladará por el casco de La Laguna con este vehículo, un coche de golf adaptado en el que podrá ir de pie para saludar y que estará decorado con escudos del Vaticano

El papa León XIV recorrerá parte del casco de la Laguna —desde la plaza del Cristo a la sede del Obispado— a bordo de un ‘buggy’ de golf adaptado desde el que podrá saludar de manera cercana y directa a las personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos que se distribuirán a lo largo de la calle Viana.

Vehículo de golf adaptado que usará el Papa en las calles de La Laguna. OBISPADO DE TENERIFE

Cedido por el Real Club de Golf

La presidenta del Real Club de Golf de Tenerife, Consuelo López de Vergara, –que ha cedido el vehículo–, ha agradecido en nombre de los socios la solicitud que han hecho el Vaticano y la Diócesis Nivariense para poder colaborar en esta «cita histórica».

«Nos sentimos muy honrados aportando nuestro grano de arena dentro de esta organización tan amplia. Nos gusta vernos como un grupo de voluntarios más que pone al servicio lo que buenamente puede ofrecer. Sinceramente, es algo que nos brota del corazón y lo hemos afrontado con humildad y no desde el protagonismo», ha detallado.

Un secreto

Durante este tiempo, la presidenta del Real Club de Golf ha expresado que han querido llevar todas las tareas de adaptación en secreto.

«Hemos creído conveniente realizar los trabajos con sigilo para poder hacerlo todo con tranquilidad y mimo. De hecho, muchos de nuestros socios se enteraron cuando salió la noticia en la prensa», ha comentado.

El ‘buggy’ que transportará al Papa es un vehículo para dos personas que ha reconvertido la parte trasera, donde habitualmente van los palos de golf, en una especie de plataforma.

«Esta parte se ha modificado para que el Santo Padre pueda ir sentado. Además, tiene una abrazadera para que pueda estar de pie de manera estable», ha señalado.

Modificado

Todo ello se ha ido elaborando siguiendo varias directrices de la Santa Sede. De esta forma, se procedió a retirar el techo y el parabrisas y se colocó una plancha de hierro entre el chasis del coche y la estructura trasera.

Además, en los próximos días los trabajos se completarán con la tapicería de los apoyabrazos y de los metacrilatos y se prevé colocar una simbólica matrícula con las siglas en rojo SCV1 (Stato della Città del Vaticano 1).

También, tras varias pruebas de colores, finalmente se ha elegido el bronce para las llantas y este martes se procedió a colocar tres vinilos con el escudo vaticano en los laterales y en la parte frontal del vehículo.

Ahora, solo queda por concretar quién será el encargado de conducirlo. «Lo más probable es que sea alguien de la guardia suiza. Estamos a la espera de que nos comuniquen este dato y también de saber quién irá acompañando en el puesto de copiloto», ha comentado López.