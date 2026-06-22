El conflicto sanitario en Canarias continúa con una huelga médica de seguimiento desigual y nuevas jornadas de protesta ya convocadas por el sindicato

Un 7,8 % de los médicos de Atención Primaria y Hospitalaria del Servicio Canario de la Salud (SCS) han secundado la huelga convocada este lunes para denunciar sus condiciones laborales en el archipiélago, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico, una cifra que el Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) eleva al 39 %.

Según ha indicado Sanidad en un comunicado, la huelga ha sido secundada por 309 profesionales de dicho colectivo, de los 3.952 afectados por la convocatoria.

Gran Canaria ha sido la isla en la que más se ha seguido el paro, con 174 de los 1.649 médicos afectados (el 10,55 %), seguida de Tenerife, donde fue secundado por 120 de 1.862 (6,44 %).

Un 7,8 % de los médicos canarios secundan la huelga contra el SCS, según Sanidad / Ángel Medina G (EFE)

En Lanzarote han acudido al paro once de los 253 profesionales afectados por la huelga (4,35 %), en Fuerteventurados de los 329 afectados (0,61 %) y en La Palma dos de 118 afectados (1,69 %), mientras que en La Gomera y El Hierro no ha habido efectivos en huelga.

Movilización médica en Canarias

La jornada de la mañana de este lunes ha contado con 1.227 efectivos en servicios mínimos y, según la Consejería, ha transcurrido «sin incidencias destacables».

Desde el pasado mes de mayo, el Sindicato Médico Canario está convocando dos jornadas de huelga paralelamente a la convocatoria nacional, que tiene lugar en todo el territorio español contra de la propuesta del Ministerio de Sanidad de reforma del Estatuto Marco.

El sindicato, que también ha convocado otra jornada de huelga autonómica mañana, 23 de junio, denuncia que el Servicio Canario de la Salud no ha dado respuesta a ninguna de las peticiones que ha planteado desde hace varios meses, por lo que mantendrá todas las movilizaciones convocadas.