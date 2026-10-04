La selección española derrotó a la República Checa (3-1) y suma nueve puntos en tres partidos disputados, así que un punto en el próximo encuentro ante Croacia sitúa a la selección en cuartos de final

Los jugadores de la selección española, Mikel Merino (i) y Yeremi Pino, celebran el tercer gol del combinado español. Imagen EFE

La selección española se clasificará para los cuartos de final de la Liga de Naciones si gana o empata en el próximo partido contra Croacia en Split el próximo martes, día 6, aunque aún le faltarían los dos últimos cruces ante República Checa e Inglaterra.

Los de Luis de la Fuente se mantienen líderes del grupo A3 de la competición organizada por la UEFA con nueve puntos, mientras que Inglaterra, que este sábado arrolló a Croacia por 0-7, tiene seis.

Croacia suma tres puntos, por lo que el empate valdría al combinado español para volver a estar entre los ocho mejores del torneo que ya ganó en 2023.

El primer puesto se lo juega con Inglaterra

Quedaría la incógnita del primer puesto, por el que pugnarían España e Inglaterra si vence el martes a los checos.

Tras la visita a Split, España completará la fase de grupos en la siguiente ventana, con las citas en Praga ante la República Checa, el 12 de noviembre, e Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid, tres días después.

De los cuatro grupos de la categoría A de la Liga de Naciones, pasan los dos primeros a los cuartos, que tendrán lugar los días 25 y 30 de marzo y las fase final, del 9 al 13 de junio del próximo año.

España, pleno de victorias

Los goles de Lamine Yamal y Rodrigo Hernández en la primera parte dieron la victoria a la selección española, que se relajó en el segundo tiempo, en el que encajó el 2-1 de Jiri Slama y vio con alivio el polémico gol anulado a Ryan Naderi, antes del 3-1 de Mikel Merino para seguir líder de su grupo, mantener el pleno de puntos y acercarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

De la Fuente dio descanso para la segunda parte a Lamine Yamal, que, al igual que Álex Baena, fue reemplazado al descanso, con 2-0 a favor.

En el minuto 85 Ladislav Krejci salió del campo por doble amarilla, con 2-1 en el marcador.