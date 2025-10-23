La defensa de Ábalos ha solicitado la expulsión del PP, Vox e Iustitia Europea porque tratan de ganar «el juicio de la opinión pública»

El abogado del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, pide la expulsión de los partidos políticos de la acusación popular. EFE/ Ramón De La Rocha.

La defensa de José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo que expulse a los partidos políticos que ejercen la acusación popular. Entre ellos, PP y Vox , al considerar que buscan ganar «el juicio de la opinión pública» que, subraya, equivale a una condena.

El abogado, Carlos Bautista, refleja en el escrito que los partidos acaban en los procedimientos penales con finalidades «extraprocesales». También, apunta que se sirven de la difusión en los medios de comunicación.

Unas cuestiones, señala, «proporciona altos dividendos en términos de erosión» del partido adversario.

[bucle_consulta_generl]

Juicio de la opinión pública

Bautista resalta que «el juicio de la opinión pública que, como se ha dicho, equivale siempre a una condena».

El también exfiscal subraya en el documento que la utilización de la acción popular por personas jurídicas «es el origen de una cierta perversión de la institución». Además, continua que «alcanza su clímax en la utilización que hacen los partidos políticos».

También, señala que un partido político no está legitimado constitucionalmente para formar parte de acusación popular. Una cuestión, asevera, que comprende un ámbito de actuación reservado «a los ciudadanos o personas físicas y jurídicas al margen del ámbito representativo».

Ábalos está investigado en el Tribunal Supremo, entre otros asuntos, por presuntas comisiones en torno a contratos de mascarillas en plena pandemia, y también por formar parte de una supuesta trama de mordidas por adjudicaciones de obra pública.