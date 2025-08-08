El cartel ganador se convertirá en la imagen oficial del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026

Abierto el plazo para el concurso del cartel del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026. Imagen de Archivo

La Concejalía de Turismo, Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana, que dirige Yilenia Vega, ha abierto el plazo para participar en el concurso del cartel anunciador del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026.

La temática elegida para esta nueva edición es ‘El Circo’, y servirá de inspiración para los diseños que aspiren a representar la imagen oficial de uno de los carnavales más importantes del Archipiélago, declarado Interés Turístico de Canarias.

El diseño ganador se convertirá en la imagen oficial del Carnaval y se utilizará como soporte promocional y publicitario en múltiples formatos impresos y digitales.

Requisitos para participar

El concurso está abierto a la participación de todas las personas mayores de edad y empresas, sin importar su lugar de residencia o nacionalidad. Cada participante podrá presentar un máximo de dos propuestas, que deberán enviarse por separado y de forma individualizada. En caso de presentarse más de dos trabajos, solo se admitirán las dos últimas propuestas remitidas dentro del plazo oficial.

Los carteles deberán incluir obligatoriamente el siguiente texto: “Carnaval Internacional de Maspalomas de Interés Turístico de Canarias 2026”, “El Circo”, “Del 10 al 22 de marzo”, y “Gran Canaria, España”. Asimismo, será imprescindible que las obras contengan referencias visuales tanto a la temática del circo como a Maspalomas Costa Canaria.

La técnica de diseño es libre, pero queda expresamente prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial. Cualquier cartel creado total o parcialmente mediante este tipo de tecnologías será automáticamente descalificado, incluso si ya hubiese sido seleccionado.

Plazo de presentación

El plazo de presentación estará abierto hasta el 26 de agosto de 2025 a las 13:00 horas. Las propuestas deberán enviarse mediante la plataforma WeTransfer al correo electrónico festejosyeventos@maspalomas.com. y no podrán contener ningún dato identificativo visible, ni marcas o señales que permitan reconocer a la persona autora.

El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el próximo 25 de agosto. Imagen de Archivo

Premio

El premio para el cartel ganador será de 1.000 euros y la obra ganadora pasará a ser propiedad del Ayuntamiento, que se reserva el uso exclusivo de los derechos de divulgación, distribución y explotación, sin limitación temporal. La persona ganadora será reconocida públicamente y participará en diversos actos oficiales del Carnaval, incluyendo una rueda de prensa y actividades de promoción si así lo estima la organización.

¿Cómo se elegirá el diseño ganador?

La elección del cartel se realizará mediante votación popular a través de la página web municipal maspalomas.com, donde estarán disponibles todas las propuestas admitidas. El diseño que reciba mayor número de votos será el ganador. La Concejalía de Festejos y Eventos se reserva además la posibilidad de seleccionar obras para una exposición pública, siempre que cumplan con lo establecido en las bases.

Formato del cartel

Las propuestas deberán enviarse en formato PDF editable, en dos versiones: una en alta resolución (300 ppi) para impresión y otra en resolución de pantalla (72 ppi). Además, la persona autora o el estudio de diseño ganador deberá comprometerse a adaptar la imagen del cartel a distintos formatos para la promoción gráfica del evento.