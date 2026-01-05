ES NOTICIA

Investigan a un abogado por citar sentencias inexistentes generadas por IA

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias detecta referencias a sentencias del Tribunal Supremo y un informe del CGPJ que no constan en bases oficiales y sospechas que las generó la IA

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado investigar a un abogado por una posible vulneración de la buena fe procesal, tras detectar que en un recurso de apelación citó sentencias e informes inexistentes, presuntamente generados mediante inteligencia artificial. Se trata de un recursos que presentó para intentar absolver a un vecino de Tenerife de la condena por agresión sexual.

El Tribunal desestimó el recurso de la acusación particular, pero durante su análisis, la Sala detectó la cita de al menos siete supuestas resoluciones del Tribunal Supremo que no figuran en ninguna base de datos, así como otras referencias de “similar factura”.

El fallo también advierte sobre la mención a un supuesto informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la credibilidad del testimonio infantil, del que el Tribunal afirma que no tiene constancia de su existencia. A juicio de la Sala, el letrado habría confiado su trabajo “sin mayor revisión” a lo que “el algoritmo le propuso”, incurriendo en una negligencia palmaria impropia de un profesional del Derecho.

La sentencia califica estas citas como un ejercicio de “libérrima creatividad jurídica” y descarta que se trate de un error aislado. Por ello, el TSJC ha ordenado la apertura de una pieza separada para depurar posibles responsabilidades, que podrían derivar en sanciones económicas o en el traslado del caso al colegio profesional correspondiente.

