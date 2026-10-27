La compañía presenta una programación especial durante el mes de noviembre, que arranca el día 2 en el Teatro Leal de La Laguna

La compañía teatral Abubukaka cumple veinte años y lo celebra como mejor sabe: con humor, un viaje por sus creaciones. Durante noviembre de 2026, la compañía con sede en La Laguna desarrollará una programación especial que reúne actuaciones en Tenerife y Gran Canaria, la presentación del libro ‘No somos nadie pero ustedes tampoco (20 años de Abubukaka)’ y una exposición que se inaugurará el 23 de noviembre, fecha exacta de su aniversario.

Abubukaka celebra su 20º aniversario con un nuevo espectáculo, un libro y una exposición / Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

Formado por Carlos Pedrós, Amanhuy Cala, Víctor Hubara y Diego Lupiáñez, Abubukaka ha construido desde 2006 un universo de sketches, personajes y situaciones disparatadas que ha llevado a teatros y plazas de toda Canarias y de parte de la península ibérica. La compañía ha realizado una media de 60 actuaciones por temporada, que reúnen a aproximadamente 25.000 espectadores. A esta trayectoria escénica se suma una comunidad de más de 200.000 seguidores en sus diferentes redes sociales, donde sus creaciones audiovisuales alcanzan cinco millones de reproducciones al año.

Dos décadas sobre el escenario

El Teatro Leal de La Laguna albergará el estreno de la función conmemorativa de estas dos décadas sobre el escenario. El espectáculo ‘20 años de Abubukaka’ tendrá cuatro representaciones en el principal recinto escénico lagunero, con actuaciones los días 2, 3, 9 y 10 de noviembre, repitiéndose los días 12 y 13 de noviembre en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria.

La propuesta plantea un viaje caótico y lleno de humor por las dos décadas de la compañía, desde sus inicios hasta sus creaciones más recientes. El grupo recuperará los sketches, personajes y locuras que han definido su estilo irreverente, mezclando nostalgia, parodia y giros inesperados. Una celebración donde todo puede pasar… y seguramente pasará.

‘No somos nadie pero ustedes tampoco’

El 18 de noviembre, la Fundación CajaCanarias acogerá la presentación de ‘No somos nadie pero ustedes tampoco (20 años de Abubukaka)’, un libro escrito por Paco Sánchez y diseñado, maquetado y editado por Rayo 52.

La publicación reúne imágenes, anécdotas y datos imprescindibles para comprender la naturaleza orgánica de Abubukaka y recorrer los veinte años de su historia. En la presentación participarán los integrantes de la compañía y distintas personas que han hecho posible tanto la edición del libro como la propia existencia del grupo. Habrá una ronda de preguntas, firma de ejemplares y alguna sorpresa bien avenida.

Una exposición para celebrar el día del aniversario

El 23 de noviembre, coincidiendo con el día exacto del vigésimo aniversario, se inaugurará la exposición ‘20 años’ en la tienda de Abubukaka, situada en la calle Heraclio Sánchez, 27, en La Laguna.

La muestra reunirá objetos, prendas y fragmentos de manifiestos fundacionales de la compañía, ofreciendo al público un acercamiento a su historia a través de los elementos que han acompañado su recorrido. La inauguración incluirá la venta y firma del libro, un copioso cóctel y las demás ocurrencias que puedan surgir hasta entonces.

Humor dentro y fuera de los teatros

Además de su actividad escénica y audiovisual, Abubukaka mantiene una presencia habitual en los medios de comunicación. La compañía colabora varias veces por semana en Radio Club Tenerife y participa los viernes en el programa «Hay que verlo», de RTVC, con una sección de humor propia.

Con esta programación, Abubukaka invita al público a celebrar veinte años de humor irreverente y a reencontrarse con las historias, los personajes y las personas que han hecho posible su trayectoria.