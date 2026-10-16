Este viernes y sábado, el Parque de Las Mantecas de La Laguna acoge la I Feria de Empleo de La Laguna, orientada a conocer oportunidades profesionales, contactar con empresas y acceder a herramientas para mejorar la empleabilidad

I Feria de Empleo de La Laguna. Imagen RTVC / Patricia Santana

El Ayuntamiento de La Laguna celebra este viernes 16 y sábado 17 de octubre la I Feria de Empleo de La Laguna. Una iniciativa que reunirá a más de 30 empresas, entidades y organizaciones vinculadas al mercado laboral y la formación. El encuentro, que tiene lugar en el Parque de Las Mantecas y en las instalaciones de INtech, permitirá conocer oportunidades profesionales, contactar directamente con empresas y acceder a herramientas prácticas para mejorar la empleabilidad.

La feria combinará la presencia de empresas y entidades con servicios de orientación y actividades prácticas. Entre las propuestas destacan los espacios para elaborar o mejorar el currículum, realizar fotografías profesionales, participar en simulaciones de entrevistas de trabajo y recibir asesoramiento para afrontar procesos de selección. También se ofrecerá información sobre recursos formativos y alternativas para mejorar la cualificación profesional.

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Programa

La programación de este viernes, de 10:00 a 19:00 horas, incluirá entrevistas y encuentros con Cecí Wallace, Renzzo el Selector, Cristina Lafuente y Telespazio. Además, también habrán mesas redondas sobre empleo, inteligencia artificial e innovación, con empresas como DISA, FEMETE, Grupo Número 1, PwC, Arquimea y Wooptix.

El sábado, 10:00 a 14:00 horas, turno para el emprendimiento y nuevas profesiones con Vulcano Coffee, Rotren, Daniel Mesa Martín, Guillermo Peraza y Luis Suárez. Ambas jornadas contarán con talleres especializados y el sábado se ofrecerán también actividades infantiles para facilitar la asistencia de las familias.

La I Feria de Empleo de La Laguna está dirigida a personas desempleadas, jóvenes que buscan su primer trabajo, estudiantes, profesionales interesados en mejorar su cualificación, mayores de 45 años, personas con dificultades de acceso al mercado laboral y quienes desean emprender. Con esta primera edición, el Ayuntamiento busca fortalecer las conexiones entre el tejido empresarial, los recursos formativos y la ciudadanía para seguir generando oportunidades de empleo en el municipio.