Los vecinos de Tejina piden una solución ante la proliferación de moscas en la localidad

En la localidad de Tejina, los vecinos han exigido al Ayuntamiento de la La Laguna una solución ante la proliferación de moscas en varias zonas de la población. Los residentes se han organizado para recoger firmas entre los afectados y presentar una denuncia oficial ante las autoridades exigiendo una respuesta.

Desde el Ayuntamiento aseguran que ya han hecho trabajos de inspección en varias fincas y explotaciones de la zona. Sin embargo, explican que todavía no han conseguido localizar el origen del problema.

Entre los más afectados por la proliferación de moscas se encuentran negocios como restaurantes, bares y cafeterías. «Con la comida de por medio, la batalla se complica todavía más«, explican los consumidores.

Tejina exige una solución al problema de las moscas / Agencias

Los vecinos prueban algunos remedios caseros esperando por una solución. Por su parte, la demanda de trampas para moscas se ha disparado en las ferreterías de la zona.