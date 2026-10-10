Casi mil aspirantes compiten por 61 plazas de funcionario en La Laguna

Las buenas condiciones laborales y la estabilidad atraen a multitud de opositores que dedican un año de media al extenso temario

Casi mil personas realizan hoy y mañana las pruebas del Ayuntamiento de La Laguna. Los aspirantes compiten por 61 plazas de funcionario. Además, buscan asegurar su futuro laboral gracias a la enorme estabilidad.

Informa: Redacción Informativo RTVC

La oferta pública de empleo genera mucha expectación actualmente. Por ello, el Ayuntamiento de La Laguna recibe a centenares de estudiantes. Todos ellos persiguen el mismo objetivo profesional.

El gran atractivo de la administración pública

Quienes viven este proceso destacan múltiples beneficios laborales. En consecuencia, valoran mucho los buenos horarios y los salarios dignos.

Francisco Suárez, director del Área de Presidencia y Planificación Ayuntamiento de La Laguna, confirma el fuerte atractivo de esta gran administración canaria.

Los candidatos buscan tranquilidad en estos momentos de incertidumbre. Por otra parte, muchos declaran que desean conseguir una plaza fija pronto.ç

El duro camino hacia la meta

Los opositores sacrifican muchas horas de su tiempo libre. De hecho, los aspirantes dedican aproximadamente un año completo al estudio continuado.

El temario oficial de estas pruebas parece interminable. Por consiguiente, los estudiantes acumulan innumerables apuntes sobre sus escritorios cada día.

Hoy acudieron casi 200 personas al recinto municipal para examinarse. Además, los organizadores esperan a otros 800 candidatos durante la jornada de mañana.