Las oposiciones abarcarán 34 especialidades, de las que treinta corresponden al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha propuesto a las organizaciones sindicales una convocatoria de 1.017 plazas para las oposiciones docentes de 2027, correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2024 y 2025.

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En un comunicado, el departamento regional ha explicado que el procedimiento abarcará 34 especialidades, de las que treinta corresponden al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y cuatro al Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

Dirección General de Personal

La iniciativa fue presentada por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, que coordina Mónica Ramírez, durante una reunión de la Mesa Técnica con los representantes sindicales, como paso previo a la negociación del reparto definitivo de plazas entre las distintas especialidades.

Esta distribución, que deberá concretarse en próximas reuniones de negociación, responde al objetivo de reducir la tasa de interinidad en el sistema educativo público de Canarias y avanzar en la estabilidad de las plantillas docentes, atendiendo a las necesidades estructurales de los centros educativos del archipiélago.

Pruebas selectivas

Por su parte, las pruebas selectivas están previstas para junio de 2027, si bien aquellas especialidades que, por sus características específicas, requieran una organización diferenciada, podrán desarrollar sus pruebas durante 2028.

La propuesta incluye treinta especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, entre las que están Administración de Empresas, Biología y Geología, Economía, Educación Física, Formación y Orientación Laboral, Física y Química, Geografía e Historia, Informática, Inglés, Instalaciones Electrotécnicas, Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos, Intervención Sociocomunitaria, Latín, Lengua Castellana y Literatura.

También están Matemáticas, Operaciones y Equipos de Producción Agraria, Organización y Gestión Comercial, Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica, Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos, Orientación Educativa, Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico, Procedimientos Sanitarios y Asistenciales, Procesos Comerciales, Procesos de Gestión Administrativa, Procesos de Producción Agraria, Procesos Sanitarios, Servicios a la Comunidad, Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, Sistemas y Aplicaciones Informáticas y Tecnología.

Estabilidad del personal

Mientras, las cuatro especialidades del Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional son Cocina y Pastelería, Estética, Mantenimiento de Vehículos y Peluquería.

Esta propuesta, acordada entre Consejería y representantes sindicales, garantiza la estabilidad del personal docente interino mayor de 55 años con al menos cinco años de servicio, al detraer previamente de la convocatoria el número de plazas que ocupan las personas que cumplen estos requisitos, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.