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Importante accidente de tráfico en Guía de Isora, en Tenerife

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Una colisión frontal habría dejado a personas atrapadas dentro de sus vehículos

Accidente TF1

Un accidente de tráfico se ha producido en la TF-1 a la altura del municipio de Guía de Isora, sentido sur, en Tenerife. Una colisión frontal habría dejado a varias personas atrapadas dentro de sus vehículos.

Los servicios de emergencia están actuando en el lugar, bomberos, 5 ambulancias y hasta un helicóptero. Se ha producido en el kilómetro 93 y las retenciones son importantes a esta hora de la tarde.

((Habrá ampliación))

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