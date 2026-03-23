Una colisión frontal habría dejado a personas atrapadas dentro de sus vehículos

Un accidente de tráfico se ha producido en la TF-1 a la altura del municipio de Guía de Isora, sentido sur, en Tenerife. Una colisión frontal habría dejado a varias personas atrapadas dentro de sus vehículos.

Los servicios de emergencia están actuando en el lugar, bomberos, 5 ambulancias y hasta un helicóptero. Se ha producido en el kilómetro 93 y las retenciones son importantes a esta hora de la tarde.

((Habrá ampliación))