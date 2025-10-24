La colisión tuvo lugar en la TF-1 sentido sur, que dejó dos personas heridas de carácter moderado y una leve
Tres personas resultan heridas en una colisión con cuatro vehículos implicados en el municipio de Arafo, en Tenerife.
Los hechos tuvieron lugar este viernes sobre las 14:02 horas en la TF-1 sentido sur a la altura del mencionado municipio. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre el accidente, por lo que el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se dirigió al lugar.
El personal del SUC valoró y asistió a tres heridos: un hombre de 75 años y una mujer de 62 años, que presentaban policontusiones de carácter moderado, ambos trasladados al Hospital Universitario de Canarias; y un hombre de 21 años, que presentaba cervicalgia de carácter leve, por lo que se procedió a su traslado al Centro de Salud de Güímar.