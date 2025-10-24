La colisión tuvo lugar en la TF-1 sentido sur, que dejó dos personas heridas de carácter moderado y una leve

Tres personas resultan heridas en una colisión de cuatro vehículos en Arafo. Imagen de Archivo

Tres personas resultan heridas en una colisión con cuatro vehículos implicados en el municipio de Arafo, en Tenerife.

Los hechos tuvieron lugar este viernes sobre las 14:02 horas en la TF-1 sentido sur a la altura del mencionado municipio. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre el accidente, por lo que el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se dirigió al lugar.

El personal del SUC valoró y asistió a tres heridos: un hombre de 75 años y una mujer de 62 años, que presentaban policontusiones de carácter moderado, ambos trasladados al Hospital Universitario de Canarias; y un hombre de 21 años, que presentaba cervicalgia de carácter leve, por lo que se procedió a su traslado al Centro de Salud de Güímar.