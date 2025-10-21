Los conductores que circulaban dirección La Laguna sufrieron largas retenciones

Un accidente múltiple a la altura de El Mayorazgo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la autopista TF-5, dificulta en estos momentos la circulación en dirección norte.

Tres vehículos resultaron dañados: dos automóviles particulares y un taxi. Este suceso provocó un gran atasco en dirección a La Laguna, una ruta altamente transitada a partir del mediodía.

Según informa el 112, los servicios de emergencia, Policía Local, Guardia Civil y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se han desplazado hasta el lugar de los hechos.