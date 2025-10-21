ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Accidente múltiple en la TF-5 dificulta la circulación

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Los conductores que circulaban dirección La Laguna sufrieron largas retenciones

Un accidente múltiple a la altura de El Mayorazgo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la autopista TF-5, dificulta en estos momentos la circulación en dirección norte.

Tres vehículos resultaron dañados: dos automóviles particulares y un taxi. Este suceso provocó un gran atasco en dirección a La Laguna, una ruta altamente transitada a partir del mediodía.

Según informa el 112, los servicios de emergencia, Policía Local, Guardia Civil y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Los usuarios afectados por la caída de Amazon o Redsys pueden reclamar

Canarias pide al Estado que busque centros a menores en asilo que quieran quedarse

El 40’9% de los jóvenes extutelados vive en riesgo de pobreza o exclusión social

Los embalses de La Palma se sitúan al 25 % de su capacidad

Gran Canaria acoge el October Tech, un encuentro internacional sobre el futuro de la tecnología

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025