Los siniestros ocurrieron en Agüimes y La Laguna durante la madrugada y la noche del fin de semana

Un motorista de 30 años resultó herido crítico en la madrugada de este domingo tras chocar con un turismo en la GC-191, en el municipio grancanario de Agüimes. El accidente ocurrió sobre la 01.40 horas en la bajada hacia Arinaga. El impacto lanzó al motorista varios metros, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Imagen de archivo | 112 Canarias

Al lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario atendió al hombre por politraumatismos graves y lo trasladó en estado crítico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil instruyeron el atestado correspondiente tras el siniestro.

Otro accidente en Tenerife

Horas antes, un conductor resultó herido de carácter moderado tras volcar su vehículo en la TF-2, en el municipio tinerfeño de La Laguna. El suceso ocurrió sobre las 22.00 horas del sábado. El hombre quedó atrapado en el interior del coche y Bomberos de Tenerife intervinieron para liberarlo, según detalló el Cecoes 112.

Posteriormente, el personal del SUC atendió al conductor con policontusiones de carácter moderado. Fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias. Agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo del atestado tras el accidente.