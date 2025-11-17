El Gobierno eleva la candidatura al Parlamento de Canarias para su debate y votación definitiva

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aceptado este lunes la renuncia de María Méndez Castro como administradora general del Ente Público Radio Televisión Canaria (RTVC). Al mismo tiempo, ha aprobado proponer a César Toledo para ocupar el cargo, siguiendo el procedimiento establecido por el decreto ley 7/2023.

La candidatura será ahora elevada al Parlamento de Canarias, donde el pleno debatirá y votará el nombramiento definitivo. El proceso se realiza dentro del marco de la Administración General del ente público, creado mediante legislación autonómica en octubre de 2023.

Una trayectoria de más de 38 años en comunicación

César Toledo es actualmente director de Medios y Contenidos de RTVC y acumula más de 38 años de experiencia en comunicación en Canarias. Ha trabajado en Diario de Avisos, Radio Club Tenerife-Cadena SER y Televisión Española en Canarias. Además, formó parte del equipo fundacional de Televisión Canaria, donde ejerció como copy y jefe del Departamento de Autopromoción durante ocho temporadas.

Igualmente, ha dirigido áreas de comunicación en distintas administraciones públicas, como Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, el Parlamento de Canarias y el Gobierno de Canarias, además de actuar como formador y consultor en imagen y comunicación. Es especialista en comportamiento no verbal y fundador de analisisnoverbal.com, medio reconocido como Blog Político del Año 2017 por la Academia de las Artes y las Ciencias Políticas de Washington.

Es Experto Universitario en Comportamiento No Verbal (2014) y un Máster en Comportamiento No Verbal (2015) por la Universidad Camilo José Cela.