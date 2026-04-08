Los agentes solicitan la colaboración ciudadana para localizar a una joven de 18 años y a un anciano de 88 extraviados en la capital

La Policía Nacional ha solicitado este miércoles la ayuda de los ciudadanos para encontrar a dos desaparecidos en Las Palmas de Gran Canaria. Los investigadores buscan a una joven de 18 años que falta de su hogar desde el pasado 18 de febrero y a un hombre de 88 años del que nadie sabe nada desde ayer, 7 de abril.

Descripción de los desaparecidos en Gran Canaria

La Policía Nacional identifica a la joven como Rita M.S. y detalla que mide 1,75 metros, tiene los ojos marrones y es pelirroja.

Por otro lado, Benito P. mide 1,70 metros, tiene los ojos de color marrón y el pelo canoso.

Canales de contacto urgente

La Policía Nacional insiste en la importancia de que la población permanezca atenta a cualquier detalle que coincida con estos perfiles. Por ello, se pide que si alguien dispone de información sobre estas dos personas que contacte telefónicamente con el 091.