La activista de Gran Canaria Bianca Milacic denuncia que ha sido detenida en la Flotilla

La activista residente en Gran Canaria Bianca Milacic denuncia que ha sido detenida por los militares israelíes que abordaron la Global Sumud Flotilla

La activista residente en Gran Canaria Bianca Milacic denuncia que ha sido detenida en aguas internacionales por los militares israelíes que abordaron la pasada madrugada varios barcos de la Global Sumud Flotilla.

Como ha ocurrido con el resto de arrestados durante la noche, Milacic (Gales, Reino Unido, 1989) ha publicado en redes sociales un vídeo pregrabado durante la travesía en el que da cuenta de su situación.

Exigen el fin del genocidio

«Hola, mi nombre es Bianca Milacic. Y si estáis viendo esto es porque he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes. Exijo a mi Gobierno que exija mi libertad y pare el genocidio«, dice.

Residente en Gran Canaria desde 2018, Milacic se ha hecho muy popular por sus murales pintados a tiza en el suelo en calles como Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. La artosta se embarcó el 31 de agosto en Barcelona en la flotilla que intentaba llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza.

Relato por redes

A lo largo de su travesía por el Mediterráneo, Milacic ha ido publicando vídeos en Instagram en los que relata el estado de ánimo de sus compañeros. También el hostigamiento y sabotaje que varios barcos sufrieron por drones, presuntamente, enviados por Israel.

«Anoche tuvimos mucho movimiento de dron, algún barco no identificado se acercó a la flotilla y estaba circundándonos… Seguimos hacia Gaza, seguimos intentando romper este bloqueo ilegal. Cualquier intento de pararnos es ilegal», aseguraba el miércoles 1 de octubre.

En el vídeo, la activista llamaba a los ciudadanos a «mantener los ojos en Gaza» y a «salir a las calles«.