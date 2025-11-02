Acto de hermanamiento entre mayores de La Laguna y El Rosario

Los detalles de esta actividad de convivencia se han dado a conocer esta semana, durante la celebración del Consejo Extraordinario de Mayores

Imagen cedida Ayuntamiento de La Laguna

La plaza del Tranvía, ubicada en el entorno de La Cuesta, albergará el próximo 6 de diciembre, un encuentro de hermanamiento entre personas mayores de San Cristóbal de La Laguna y El Rosario. Esta jornada festiva, enmarcada en la celebración del 25º aniversario de la declaración de la ciudad de Aguere como Patrimonio Histórico de la Humanidad, buscará fortalecer lazos comunitarios y fomentar el envejecimiento activo de este sector de la población.

Ayuntamiento de La Laguna

Los detalles de esta actividad de convivencia se han dado a conocer esta semana, durante la celebración del Consejo Extraordinario de Mayores que se llevó a cabo en las instalaciones del antiguo convento de Santo Domingo, organizado por la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna.

La edil responsable del Área, María Cruz, detalló que el programa de esta cita incluirá actuaciones humorísticas, distintos reconocimientos al municipio invitado, conciertos en directo, almuerzo y varias sesiones de baile como broche festivo a esta ocasión tan especial para ambas localidades.

“Este tipo de encuentros también nos brindan la oportunidad de reconocer el papel activo que desempeñan nuestros mayores en la vida social y cultural del resto de la ciudadanía, aglutinando conocimientos vitales y habilidades valiosas para poner en valor y preservar nuestro patrimonio cultural e histórico”, agregó María Cruz.

Puntos destacados

El orden del día de este Consejo Extraordinario, el último del ejercicio, incluyó otros puntos destacados como la evaluación del Encuentro Anual de Mayores celebrado este mismo año, para sumar aportaciones de cara a futuras ediciones, y la presentación de la candidata lagunera a la próxima Gala de la Reina de los Mayores del Carnaval de Tenerife.