El consistorio de San Sebastián de La Gomera denuncia los daños ocasionados con pintura en la piedra natural de la fachada, recientemente renovada

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ha denunciado un acto vandálico en el Cementerio Municipal de San Antonio, cuya fachada ha sufrido daños por pintura durante la noche del lunes 19 al martes 20 de octubre. El Consistorio ha confirmado que ya ha presentado la correspondiente denuncia por estos hechos.

Un acto vandálico daña la fachada del cementerio de San Antonio en La Gomera

La pintura ha afectado a la piedra natural de la fachada del recinto, que había sido renovada recientemente. Desde el Ayuntamiento lamentan especialmente que el ataque se haya producido en un espacio de gran significado para los vecinos del municipio.

En este sentido, el gobierno local subraya que «el daño causado va mucho más allá de lo material», al tratarse de uno de los lugares más sensibles y significativos de San Sebastián de La Gomera.

El Ayuntamiento lamenta los reiterados actos vandálicos

El Consistorio recuerda que el municipio ha sufrido diversos episodios de vandalismo durante los últimos años y muestra su incomprensión ante unas conductas que provocan daños en el patrimonio público.

En esta ocasión, considera especialmente grave el lugar elegido, debido al valor emocional que el cementerio tiene para numerosas familias.

«Esa mancha de pintura, que ha dañado la piedra natural de la fachada tras su renovación, también ha producido un daño emocional importante a nuestra comunidad», señala el Ayuntamiento en su comunicado.

El Consistorio apuesta por el civismo frente a la instalación de cámaras

El Ayuntamiento también se ha anticipado a las posibles peticiones ciudadanas para instalar más cámaras de vigilancia como medida para combatir estos comportamientos.

Según explica, no sería posible cubrir con cámaras todos los espacios públicos del municipio debido a las limitaciones legales. Además, expresa sus reservas ante una vigilancia generalizada y recurre a una referencia a la novela 1984, de George Orwell, para defender su postura.

En lugar de apostar por esa medida, el Consistorio plantea reforzar la educación y la conciencia ciudadana como herramientas para prevenir nuevos episodios de vandalismo.

«¿No es más efectivo que sigamos potenciando el respeto, el civismo y la buena educación?», se pregunta el Ayuntamiento, que concluye reivindicando el comportamiento cívico que, a su juicio, ha caracterizado tradicionalmente a los vecinos de San Sebastián de La Gomera.