El convenio entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento permitirá impulsar una de las mayores promociones de vivienda pública en la capital, con inicio de obras previsto para 2027 en el barrio de Las Torres

El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han sellado un convenio de colaboración clave para ampliar el parque de vivienda pública en la capital. El vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, y la alcaldesa Carolina Darias firmaron el acuerdo por el que la institución insular aportará 39,6 millones de euros para la construcción de 240 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible.

La financiación se canaliza a través del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, dependiente de la Vicepresidencia insular, y permitirá al Ayuntamiento redactar el proyecto durante este año y poner en marcha la construcción en 2027. El objetivo pasa por facilitar el acceso a la vivienda a sectores de la población con dificultades para acceder tanto al alquiler como a la compra.

Atajar la crisis habitacional

La firma del convenio tuvo lugar en las Casas Consistoriales de Santa Ana y contó con la presencia de la gerente del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, Lourdes Armas, así como del concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, y la coordinadora del área, Nieves Martín, reforzando el respaldo institucional a la iniciativa.

Durante el acto, Augusto Hidalgo subrayó la urgencia de actuar ante la crisis habitacional que percibe la ciudadanía. “Estamos en un momento especial en el que el principal problema detectado por parte de la ciudadanía es la vivienda. Y la fórmula prioritaria para solventar este problema es la construcción de un parque de vivienda pública, una solución que no es nada sencilla por el tiempo que lleva”, afirmó.

El vicepresidente destacó además el alcance del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento capitalino. “Nosotros, desde el Cabildo de Gran Canaria, hemos impulsado un paquete de iniciativas que van desde la construcción de viviendas a la colaboración con los ayuntamientos para que sean ellos los que construyan. El de hoy es el convenio más importante que hemos firmado hasta el momento, como bien ha dicho la alcaldesa, con 39,6 millones de euros que va a ejecutar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para poder construir 240 viviendas en alquiler asequible para una clase media a la que hoy le es difícil acceder a una vivienda tanto en alquiler como a través de una hipoteca”, recalcó.

Carolina Darias y Augusto Hidalgo tras la firma del acuerdo | Cabildo de Gran Canaria

Colaboración institucional

Por su parte, la alcaldesa Carolina Darias quiso agradecer y reconocer el apoyo del Cabildo Insular, poniendo el acento en el clima de cooperación entre ambas administraciones. Destacó además el trabajo municipal desarrollado en materia de vivienda y el impacto directo que tendrá este proyecto en la ciudad.

En este contexto, Darias recordó que el “Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ido dando pasos importantes en relación a la vivienda, tanto en materia de rehabilitación como de reposición, así como en la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler en sus distintas modalidades, y esta colaboración es un ejemplo de ello, porque permitirá que los vecinos y vecinas de la ciudad dispongan de 240 nuevas viviendas de titularidad pública en régimen de alquiler asequible en el barrio de Las Torres”.

Ubicación estratégica

El convenio recoge una subvención directa al Ayuntamiento para levantar un edificio de 240 viviendas en una parcela de propiedad municipal situada en la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, en el barrio de Las Torres, concretamente en los terrenos situados detrás del Centro Comercial Las Ramblas.

El Consorcio de Viviendas de Gran Canaria considera esta actuación imprescindible ante la escasez de vivienda pública nueva, tanto en la capital como en el conjunto de la isla. La promoción se integra además en la estrategia insular de impulso a la vivienda pública, que prevé una inversión global de 58 millones de euros para construir 472 viviendas en Gran Canaria en los próximos años.

En el caso concreto de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento asumirá un papel central en el desarrollo del proyecto. Según establece el convenio, el consistorio actuará como centro gestor y promotor de la actuación y será titular de las 240 viviendas resultantes, que se destinarán íntegramente al alquiler asequible.

Financiación y plazos

La actuación contará con un plazo de ejecución de 48 meses desde la firma del convenio. La aportación económica del Cabildo se distribuirá por anualidades, con 100.000 euros en 2025 y 2026, 9,01 millones en 2027, 20,14 millones en 2028 y 10,5 millones en 2029, hasta completar los 39,6 millones de euros comprometidos.

La financiación cubrirá el 100 % del coste de la actuación, incluyendo la redacción del proyecto, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud, todas ellas a cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Las previsiones sitúan el inicio de las obras en el año 2027.

El Consorcio de Viviendas del Cabildo establece que esta subvención tiene carácter singular y responde a razones de interés público y social, derivadas de la necesidad urgente de incrementar la oferta de vivienda pública en alquiler asequible en Gran Canaria, uno de los principales retos sociales de la isla en la actualidad.