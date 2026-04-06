AD Mérida vs CD Tenerife | J32 Primera Federación 25-26

AD Mérida vs CD Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 12 de abril. Partido correspondiente a la J32 de la Primera Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

AD Mérida y CD Tenerife se enfrentan este domingo 12 de abril, a partir de las 17:15 (hora canaria) en el Estadio Romano José Fouto. Partido correspondiente a la jornada 32 de la Primera Federación.

AD Mérida vs CD Tenerife | J32 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar 1-1 en casa ante el Cacereño. El equipo de Álvaro Cervera es líder a 11 puntos de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo está firmando una campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el AD Mérida se encuentra a mitad de la tabla. El equipo ha ganado doce partidos, habiendo empatado ocho y perdido once encuentros.

Posiciones en la clasificación de AD Mérida y CD Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 65 puntos, once por encima del Celta Fortuna. Por su parte, el AD Mérida ocupa la undécima posición de la tabla. El conjunto extremeño se encuentra con 44 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre AD Mérida y CD Tenerife

El AD Mérida y el CD Tenerife se han enfrentado solamente una vez y ganó el Tenerife. El equipo canario ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado los cuatro.

Por su parte, el equipo extremeño llega al encuentro habiendo empatado dos de sus últimos cinco partidos, perdido los otros dos y ganado el otro.

Te puede interesar: