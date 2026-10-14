La exalcaldesa de Barcelona defiende una candidatura única de las izquierdas a la izquierda del PSOE, con Irene Montero incluida, y propone cambiar incluso el nombre de la coalición para facilitar un acuerdo

Ada Colau ha asegurado este miércoles que está dispuesta a renunciar a encabezar la candidatura del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno e incluso a cambiar el nombre de la coalición para facilitar la incorporación de Podemos y cerrar un acuerdo entre las fuerzas de izquierda.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una imagen de archivo. Comuns

En una entrevista en TVE, Colau ha afirmado que las conversaciones para articular una candidatura conjunta se encuentran «muy avanzadas», cuando faltan 48 horas para que concluya el plazo para registrar las coaliciones electorales de cara a los comicios del 29 de noviembre. A su juicio, todavía existe margen para consensuar una lista única de todas las formaciones situadas a la izquierda del PSOE.

Colau no contempla una candidatura sin Irene Montero

La exalcaldesa ha subrayado que no concibe una candidatura unitaria que deje fuera a Irene Montero, quien aspira a encabezar la propuesta electoral de Podemos. En este contexto, ha insistido en que todas las cuestiones deben permanecer abiertas a la negociación, incluidos los nombres de los candidatos y la denominación de la coalición.

«Si una persona genera más consenso que mi candidatura, adelante, cedería. Si el problema es el nombre de la formación, se cambia. No puede ser que por cosas así no se llegue a un acuerdo», ha defendido.

Colau ha sostenido que las diferencias entre las formaciones no afectan al programa político y ha reclamado acuerdos «equilibrados», «valientes» y «generosos» por parte de todos los actores implicados. Para conseguirlo, ha pedido negociar «sin vetos ni líneas rojas».

Un liderazgo compartido y sin imposiciones

La dirigente ha defendido un modelo de dirección colectiva para la futura candidatura y ha asegurado que su disposición a negociar no se limita a la elección de la persona que lidere el proyecto.

«Hay espacio para que haya un liderazgo muy coral», ha afirmado. A continuación, ha reiterado su voluntad de abordar cualquier aspecto de la negociación: «Yo estoy abierta a discutir nombres, candidatura, números de lista… todo se tiene que poder hablar».

No obstante, Colau ha precisado que cualquier acuerdo debe contar con el respaldo de todas las fuerzas implicadas y evitar que una formación imponga sus condiciones al resto. «Sabemos hacerlo», ha recalcado, apelando a la capacidad de las organizaciones de izquierda para alcanzar un consenso que permita concurrir conjuntamente a las elecciones del 29 de noviembre.