Podemos descarta integrarse en el Frente Amplio

Irene Montero defiende la colaboración electoral con ERC y deja abierta la posibilidad de alcanzar nuevos pactos con otras formaciones antes del cierre del plazo para registrar coaliciones, el próximo 16 de octubre.

La eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, ha descartado que su formación se integre en la coalición Frente Amplio de cara a las próximas elecciones generales, al tiempo que ha situado en primer plano el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián.

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, durante su intervención en el acto ‘Así de básico: paz, casa y trabajo’, celebrado este sábado en Getafe (Madrid). Europa Press

En una entrevista en TVE, Montero ha negado que Podemos vaya a incorporarse al proyecto, que ha designado oficialmente como candidata a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y que reúne, por el momento, a Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes.

Un acuerdo con ERC abierto a nuevas incorporaciones

«No. Nosotras tenemos un acuerdo con ERC y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel (Rufián), y eso está abierto a que se incorpore quien quiera», ha afirmado Montero al ser preguntada por la posible integración de Podemos en el Frente Amplio.

La dirigente ha defendido así la colaboración con ERC como prioridad de su partido, aunque ha dejado abierta la puerta a incorporar a otras fuerzas políticas que quieran sumarse al acuerdo. En ese sentido, ha matizado que «eso no quiere decir que no se pueda llegar a acuerdos con más gente».

Montero ha situado este entendimiento en el contexto de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en Cataluña. Según ha explicado, ella misma hará campaña junto a Rufián en el resto del territorio, mientras el portavoz republicano concurrirá como candidato de ERC.

Primarias abiertas antes del 16 de octubre

La dirigente de Podemos también ha mostrado su disposición a dialogar con las formaciones que integran el Frente Amplio antes del viernes 16 de octubre, fecha límite para registrar las coaliciones electorales.

«Vamos a hablar siempre con todo el mundo, las diferentes fuerzas políticas tenemos que poder hablar y buscar entendimiento de la forma que consigamos», ha señalado, insistiendo en la necesidad de explorar posibles acuerdos entre las distintas organizaciones.

Como vía para facilitar ese entendimiento, Montero ha defendido las primarias abiertas que Podemos ha propuesto para los días 14 y 15 de octubre, con el objetivo de elegir conjuntamente una candidatura para las generales. La propia dirigente ha anunciado que se presentaría a ese proceso.