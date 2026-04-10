Los Bomberos Voluntarios del municipio organizan un taller de alto nivel con los mejores especialistas del país para mejorar la respuesta en edificios públicos

Los Bomberos Voluntarios de Adeje celebrarán este mes de abril el III Workshop de Incendios Estructurales en la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta formación de alto valor pedagógico reúne a los mejores especialistas del panorama nacional en intervención en incendios estructurales, consolidando al municipio como un referente en seguridad y emergencias.

Imagen de archivo | Bomberos Voluntarios de Adeje

El parque de bomberos de Adeje acogerá las jornadas de trabajo en dos convocatorias diferenciadas: del 14 al 16 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026. Los organizadores han diseñado un programa idéntico para ambas fechas con el objetivo de garantizar la máxima calidad formativa a través de grupos reducidos, permitiendo un aprendizaje más directo y personalizado.

Gestión de las 3 doctrinas

Bajo el título “Gestión de las 3 doctrinas en los S.P.E.I.S (Estrategia, Táctica y Operativa): Incendios estructurales en edificios de uso público”, el evento destaca por la participación de instructores de primer nivel. La cita se posiciona como una de las más relevantes del país, ya que nunca antes se había reunido un elenco tan amplio de profesionales altamente cualificados en un mismo curso.

Esta concentración de talento convierte al workshop en una oportunidad única para que los profesionales de los equipos contraincendios actualicen y perfeccionen sus habilidades. El encuentro permite el intercambio de conocimientos críticos entre referentes nacionales y los efectivos que operan diariamente en el archipiélago.

Imagen de archivo | Bomberos Voluntarios de Adeje

Teoría y práctica en escenarios de alta complejidad

El programa formativo combina la teoría avanzada con talleres prácticos desarrollados en escenarios controlados. Los alumnos abordarán aspectos fundamentales como el comportamiento del fuego en compartimentos, la gestión del aire durante la intervención y las técnicas de rescate de bomberos (RIT). Además, los instructores profundizarán en ventilación, hidráulica aplicada y el control de incendios en estructuras complejas como hoteles u hospitales.

La relevancia de esta formación ha generado una altísima demanda, provocando que las plazas se agotaran en un periodo de tiempo muy breve. Este éxito de convocatoria evidencia el gran interés y la necesidad que existe en el sector de las emergencias por participar en iniciativas de este calibre técnico.