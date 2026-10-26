La campaña «El primer viaje» tiene como objetivo reducir la contaminación lumínica del municipio y facilitar el rescate de los pollos de pardela

El Ayuntamiento de Adeje ha pedido este lunes a comercios y hoteles que apaguen o atenúen las luces a partir de las 20:00 horas para ayudar a las pardelas en su «primer viaje» al mar, que es como se denomina la campaña para proteger a los pollos de esta ave amenazada en las islas.

Adeje pide apagar las luces para proteger a las pardelas en su primer vuelo al mar / Ayuntamiento de Adeje

En un comunicado, el Ayuntamiento de Adeje señala que se trata de apagar o atenuar la iluminación ornamental de fachadas, jardines, piscinas y palmeras y recomienda también orientar los focos exteriores hacia el suelo y evitar la luz dirigida al mar o al cielo.

A los comercios les pide apagar rótulos y escaparates al cierre y los hoteles pueden invitar además a su clientela a cerrar las cortinas y apagar las luces de balcones y terrazas que no utilice.

La campaña «El primer viaje» tiene como objetivo reducir la contaminación lumínica del municipio y facilitar el rescate de los pollos de pardela.

La Casa de la Juventud, punto de recogida

El Ayuntamiento tiene previsto abrir la Casa de la Juventud de El Galeón como punto de recogida de aves del 28 de octubre al 30 de noviembre. Será el único punto de recogida de toda la franja que va de Arona a Santiago del Teide.

“Queremos que el municipio que más pardelas rescata en Tenerife sea también el que consiga reducir el número de aves que no logran completar su primer vuelo. Unas pocas luces apagadas durante cinco semanas pueden salvar cientos de aves”, ha señalado la concejala del Área de Destino Turístico y Sostenibilidad, Patricia Paulsen.

Adeje fue en 2025 el municipio de Tenerife con más rescates, con 953 aves, el 36 % del total insular.

Entre 2.000 y 3.000 pardelas afectadas cada año en Tenerife

La pardela cenicienta es un ave marina amenazada que cría en el Barranco del Infierno y en los acantilados de la costa adejera. Entre mediados de octubre y mediados de noviembre, los pollos abandonan sus nidos y emprenden de noche su primer vuelo hacia alta mar y para orientarse se guían por la luna y las estrellas, pero las luces de la costa los deslumbran.

Muchos caen en calles, jardines, piscinas y terrazas y, sin ayuda, no pueden volver a despegar. Cada año resultan afectadas entre 2.000 y 3.000 pardelas en Tenerife. Gracias a las campañas de rescate, más del 94 % se recupera y vuelve a la naturaleza. El Cabildo de Tenerife dirige esta campaña insular a través del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla.

El Ayuntamiento de Adeje ha pedido su colaboración al Centro de Iniciativas Turísticas del Sur de Tenerife (CIT-SUR) y al Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST). También se ha dirigido por escrito a los hoteles de Costa Adeje y a los comercios del municipio. La campaña se aplica también dentro del propio Ayuntamiento, pues el personal municipal deberá apagar las luces de los edificios al terminar la jornada, sobre todo en los más cercanos al Barranco del Infierno y a la costa.

Cómo actuar si se encuentra una pardela caída

Los servicios que trabajan de noche o en la calle han recibido instrucciones sobre cómo actuar si encuentran un ave, entre ellos la Policía Local y los servicios de limpieza, mantenimiento, alumbrado y conserjería.

Los días de mayor riesgo previstos este año van del 1 al 15 de noviembre, señala el Ayuntamiento, que pide a quien encuentre una pardela caída o deslumbrada que avise de inmediato al 112 o al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo.

Si se opta por recogerla de forma provisional, hay que usar guantes y cubrirla con una toalla o una prenda para que no se asuste y después hay que colocarla en una caja de cartón con agujeros, en un lugar tranquilo y fresco, y no hay que atarle las alas ni darle comida o agua.