Imagen archivo RTVC.

Tras las últimas bajadas en El Hierro y La Palma y las fiestas de la Candelaria, en Tenerife, ahora le toca el turno a Gran Canaria con las fiestas del Pino. Este año se ha percibido la llegada de turistas y visitantes que se desplazan a Teror para vivir de cerca la festividad.

Actos más importantes

Todo ello supone un incentivo para el municipio. Por tanto, el municipio recibirá este fin de semana a miles de personas para compartir dos de los actos más importantes de esta festividad, como es la Romería Ofrenda, este domingo 7 de septiembre, y el Día del Pino, el lunes 8 de septiembre, con el acto oficial, solemne misa y procesión.

Una afluencia muy positiva para el sector de la restauración de la zona. Según el Ayuntamiento se prevé que pasen por el municipio unas 200.000 personas.