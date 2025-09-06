ES NOTICIA

La afluencia de turistas que dejan las fiestas del Pino en Teror

Redacción RTVC
Una afluencia muy positiva para el sector de la restauración de Teror, pues según el Ayuntamiento se prevé que pasen por el municipio unas 200.000 personas

Imagen archivo RTVC.

Tras las últimas bajadas en El Hierro y La Palma y las fiestas de la Candelaria, en Tenerife, ahora le toca el turno a Gran Canaria con las fiestas del Pino. Este año se ha percibido la llegada de turistas y visitantes que se desplazan a Teror para vivir de cerca la festividad.

Actos más importantes

Todo ello supone un incentivo para el municipio. Por tanto, el municipio recibirá este fin de semana a miles de personas para compartir dos de los actos más importantes de esta festividad, como es la Romería Ofrenda, este domingo 7 de septiembre, y el Día del Pino, el lunes 8 de septiembre, con el acto oficial, solemne misa y procesión.

Una afluencia muy positiva para el sector de la restauración de la zona. Según el Ayuntamiento se prevé que pasen por el municipio unas 200.000 personas.

