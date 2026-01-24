El pasado 7 de enero, una mujer murió a manos de los agentes del ICE, que se encuentran desplegados en la ciudad

Agentes de inmigración mataron a tiros este sábado a un hombre en Mineápolis, según confirmó la policía local a medios del lugar, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala ordenadas en la región por el Gobierno del presidente Donald Trump.

Agentes de migración de EEUU matan a tiros a un hombre en Mineápolis. EFE

Brian O’Hara, jefe de policía de Mineápolis, confirmó el fallecimiento del hombre en declaraciones que ha recogido el diario The Minnesota Star Tribune.

Dos asesinatos en dos semanas

El suceso se produce algo más de dos semanas después de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asesinaran también a tiros a una mujer en su coche en el transcurso de sus redadas contra migrantes, que han sido protestadas masivamente por los habitantes de Mineápolis.

«Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación», escribió por su parte Tim Walz, gobernador del estado de Minnesota, donde se encuentra Mineápolis, en la red X.

Un vídeo publicado en Facebook y verificado por medios estadounidenses como la cadena NBC News muestra el suceso. En estas imágenes se muestra a más de media docena de agentes enmascarados rodeando a un hombre que forcejea con ellos y parece resistirse en el suelo.

EFE/ Cristobal Herrera-Ulashkevich

En un momento dado, uno de los oficiales parece golpearlo con la culata de una pistola justo antes de que otro agente dispare contra el individuo. El hombre cae al suelo y queda completamente inmóvil mientras el personal de inmigración se aparta.

El mismo diario cita a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, organismo que supervisa a las agencias de inmigración, quienes aseguran que la víctima iba armada. Por otro lado, la agencia no ha revelado la identidad del hombre ni ha explicado las circunstancias que desembocaron en el tiroteo.

El Gobierno de Trump ordenó las redadas a gran escala en Minesota a principios de enero, después de que el documental de un youtuber conservador volviera a poner el foco en presuntos casos de malversación de fondos federales.